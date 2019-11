Renault Captur | la prova de Il Fatto it – City suv alla francese | atto secondo – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Laè un successo commerciale sin dal 2013. Lo confermano i dati: 1,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo, di cui 162.000 in Italia, che è il suomercato dopo la Francia. Insomma, la B-suv transalpina è uno di quei modelli fondamentali per il giro d’affari di un costruttore e che, per lo stesso motivo, non possono essere sbagliati. E la marca della Losanga, infatti, ha lavorato sodo sulla seconda generazione della, migliorandola a 360°. Innanzi tutto, sono cresciute sensibilmente le dimensioni: ora la lunghezza complessiva è superiore di 11 cm, per un totale di 423. Il passo, invece, tocca i 264 cm (+3): tradotto, vuol dire che c’è maggiore spazio per passeggeri – 15 mm in più davanti, 40 dietro – e bagagli (la capacità del vano, dotato di pianale rimovibile, è di 536 litri). Ne risulta un’auto visivamente più “importante”, caratterizzata da ...

