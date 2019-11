Record per il nuovo film di Alessandro Siani | è il miglior debutto italiano dell' anno

Banca Generali - nei primi 9 mesi crescita Record per l'utile netto : I primi nove mesi del 2019 per Banca Generali si sono chiusi con il miglior risultato di periodo nella sua storia, con un utile netto cresciuto

MotoGp - Marquez insaziabile : “sono in Malesia per vincere - ma il Record di punti non mi interessa” : Il pilota della Honda ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Ha già in tasca il titolo mondiale piloti e ha regalato quello Costruttori alla Honda, manca solo quello Team da conquistare, ma lì serve anche l’apporto di Jorge Lorenzo, davvero minimo quest’anno. AFP/LaPresse Marc Marquez non molla nulla, in Australia ha ottenuto la quinta vittoria ...

Pokémon GO spacca ogni Record e genera ricavi per oltre 3 miliardi di dollari : Stando alle stime di Sensor Tower Store Intelligence Pokémon GO è riuscito a fare registrare oltre 3 miliardi di dollari di ricavi nel corso di tutta la sua vita L'articolo Pokémon GO spacca ogni record e genera ricavi per oltre 3 miliardi di dollari proviene da TuttoAndroid.

A Lucca il francobollo da Record per gli 85 anni di Paperino : All’interno della cerimonia di apertura della 53esima edizione del Lucca Comics and Games, svoltasi il 30 ottobre 2019, uno dei momenti salienti è stato dedicato alla celebrazione dell’85esimo anniversario di Paperino. Il personaggio piumato ha fatto il suo debutto, infatti, nel cortometraggio animato The Wise Little Hen nel 1934 e oggi viene festeggiato con una iniziativa particolare organizzata da Walt Disney Company Italia, ...

Meteo - ondata di freddo artico sugli USA : nuovi Record con temperature di -28°C! [FOTO e VIDEO] : Mentre ci avviciniamo all’inizio di novembre, sembra già inverno inoltrato su gran parte degli Stati Uniti. Un’ondata di aria artica, infatti, si è infiltrata sui settori settentrionali degli Stati Uniti, infrangendo record di temperatura e minacciandone ancora altri fino a domani. Nel Nevada centrale e nordorientale, sono stati infranti molteplici record di temperatura minima in questi giorni. La colonnina di mercurio è scesa a -17°C ...

Sanità - il gruppo Recordati dona 2 milioni all’ospedale dei bambini di Milano per nuova unità degenza e rinnovo ambulatorio : “Attualmente sono conosciute più di 7mila malattie rare, ma ad oggi esistono trattamenti solo per meno del 10% di queste”. Lo ha sottolineato Andrea Recordati, amministratore delegato dell’omonima casa farmaceutica, in occasione dell’inaugurazione del padiglione dell’ospedale Buzzi di Milano intitolato al fratello Giovanni, scomparso nel 2016. Dal 1 novembre l’ospedale dei bambini del capoluogo lombardo potenzierà la ...

Walter Mazzarri - il Record amaro : primo mister squalificato per somma di ammonizioni : La nuova regola sulla somma di ammonizioni per gli allenatori è stata introdotta solo quest'anno, ma dopo nove giornate si conosce già la prima vittima: Walter Mazzarri. L'allenatore del Torino, durante la partita contro il Cagliari, è riuscito nella poco invidiabile impresa di diventare il primo al

Mario Kart Tour non conosce limiti e supera un altro Record sul Play Store : Mario Kart Tour continua a crescere sempre di e raggiunge la vetta di 129 milioni di download sul Play Store e App Store L'articolo Mario Kart Tour non conosce limiti e supera un altro record sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Asta Record per un capolavoro di Cimabue venduto a 24 milioni di euro - fino a qualche mese fa era uno dei tanti quadri appesi in una cucina da una famiglia : Un’Asta da mille e una notte quella che è avvenuta in Francia a Senlis dove è stato venduto uno dei quadri più belli di Cimabue. Il quadro fino a qualche mese fa apparteneva a una famiglia che non conosceva il suo straordinario valore e lo teneva appeso in cucina con tanti altri quadri. Poi un conoscitore d’arte ha scoperto che in quella cucina era appeso un quadro dal valore inestimabile e così è stato battuto all’Asta e ...

Ricavi da Record per Alphabet nel terzo trimestre 2019 : Alphabet ha annunciato i risultati fiscali del terzo trimestre del 2019, periodo nel quale il colosso statunitense ha fatto registrare Ricavi per 40,5 miliardi di dollari L'articolo Ricavi da record per Alphabet nel terzo trimestre 2019 proviene da TuttoAndroid.

E' italiano il gallerista che ha fatto l'offerta Record per il "Cristo Deriso" di Cimabue : Fabrizio Moretti, mercante d'arte fiorentino, ha acquistato l'opera al prezzo record per conto di una coppia di collezionisti privati che per ora hanno preferito mantenere l'anonimato

Cimabue - asta Record per quadro trovato in casa/ "Cristo deriso" venduto per 24 mln : Teneva un dipinto di imabue in cucina senza sapere chi fosse l'autore, adesso una casa d'aste lo ha venduto per quasi 25 milioni di euro

Cimabue - il “Cristo deriso” venduto alla cifra Record di 24 milioni di euro : era stato ritrovato per caso nella cucina di un’anziana : Per decenni è stato appeso su una colonna tra il salotto e la cucina, nella casa di un’anziana signora di Compiègne, in Francia, che lo considerava una banale icona. Ora però quel quadro, rivelatosi essere nientemeno che un’opera originale di Cimabue, è stato venduto al’asta a Parigi per la cifra record di 24 milioni di euro. Il valore del “Cristo deriso“, questo è il titolo della tavola di legno con fondo oro ...

Regionali Umbria - affluenza-Record : la gente alle urne per votare contro il governo giallorosso - i dati : Un botto per quel che riguarda l'affluenza, una botta forse terminale per la neonata alleanza M5s-Pd e per il governo Giuseppe Conte. Si parla del voto regionale in Umbria che regala una pazzesca vittoria a Donatella Tesei e il centrodestra unito. Si parla, appunto, dell'affluenza: il dato finale è