Raz e il coraggio di cambiare di nuovo vita | «Oggi faccio il maestro di yoga»

UE - Mattarella gRazie al coraggio di Draghi sistema più solido : Festa grande a Francoforte per salutare il governatore uscente Draghi e dare il benvenuto a Christine Lagarde

Le bloccano le contRazioni e il figlio nasce paraplegico - il coraggio di Veronica : “Lottare sempre” : La storia di Veronica e del piccolo Dylan, che oggi ha quasi 5 anni: il piccolo è rimasto paraplegico, cieco, una parte del cervello e del cervelletto sono stati lesionati al momento della nascita. Il bimbo, infatti, era sanissimo ma poi qualcosa è andato storto: "Mi hanno bloccato le contrazioni al settimo mese, dicendomi che non c'erano incubatrici e non potevo partorire. Vorremmo poter raccontare la nostra storia di persone ordinarie che ogni ...

Regionali in Umbria - Tesei dopo il trionfo : “RingRazio i cittadini umbri - prova di maturità e coraggio” : “Ringrazio gli umbri che hanno dato una prova di grandissima maturità e di coraggio”: lo ha detto Donatella Tesei destinata a diventare presidente della Regione. “Non era per niente facile e scontato” ha aggiunto. Tesei ha quindi parlato di “necessità di cambiamento espressa dagli umbri”. “Governare la regione non sarà facile” ha aggiunto indicando in lavoro ed economia le priorità. L'articolo ...

Temptation Island Vip 2019 - Alessandro GRaziani : "Serena Enardu? La donna più coraggiosa del villaggio" : Alessandro Graziani, il tentatore che, di fatto, ha alimentato la rottura tra Serena Enardu e Pago, ha rivelato, per la prima volta, ad 'Uomini e Donne Magazine', le proprie considerazioni sulla sua compagna di viaggio, a cui, nell'ultima puntata, ha manifestato il desiderio di volerla conoscere fuori dal contesto televisivo: Serena è stata la donna più coraggiosa del villaggio. Temptation Island ...

Koulibaly : “Napoli città dell’amore - la sua bellezza non si può spiegare in un’ora! Razzisti? Solo idioti - non hanno il coraggio di fare ‘buu’ davanti a me.Quando offendono questa città e Insigne mi fa male…” : L’intervista di Koulibaly a L’Equipe Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasicato un’intervista ai microfoni di L’Equipe, parlando di vari argomenti come il razzismo, Napoli e tanto altro. Ecco le sue dichiarazioni: Prima di arrivare a Napoli avevo sentito molti luoghi comuni sull’Italia, ad alcuni non piace la Serie A per la xenofobia, i neri… E in questo senso Napoli è proprio il contrario ...

I 907 naufraghi vietnamiti nel '79. OpeRazione coraggiosa di un'Italia accogliente : Una donna si pettina. Un uomo indossa una camicia pulita. Sono gesti ordinari, che appartengono alla quotidianità delle nostre vite. Sono gesti di dignità, che consideriamo consueti, banali formalità. Invece rappresentano qualcosa di più. Sono i nostri corpi proiettati nel futuro di un incontro con gli altri. La padronanza dei gesti ci è familiare. Eppure in un filmato di quarant’anni fa non ti aspetti ...