Quanti passi fare al giorno per migliorare la qualità del sonno?

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019)sono necessari alperladelnotturno? Ebbene, secondo uno studio della Brandeis University del Massachusetts pubblicato su Sleep health, bisognaalmeno 3000al dì (pari a 2,4 km circa) se si ha dai 50 anni in su. I ricercatori hanno dimostrato il risultato studiando 59 uomini e donne di mezza età, abitanti di Boston, lavoratori a tempo pieno e preoccupati di non avere abbastanza tempo per l’attività fisica: gli esperti hanno dato loro un dispositivo da indossare che ha monitorato, per un mese, latà digiornalieri, i minuti trascorsi muovendosi nella giornata. In seguito hanno fatto compilare dei questionari su quanto tempo impiegavano ad addormentarsi, quante volte si svegliavano, quanto si sentivano riposati al mattino e latà di minuti di. E’ emerso un legame tra il movimento e il: più ...

ReteMeteoAmator : La prima #neve di stagione a pochi passi da #Riga in Lettonia. L'aria fredda artica come scritto ieri infatti ha co… - mascoloismysun : RT @mascoloismysun: Ti prometto che non mi sentirai mai sorda al tuo appello, che per quanti passi in avanti io possa fare ne basterà sempr… - RaffaelloCarusi : @swamilee 'Perché nella vita vince chi figura Farà passi da gigante chi figura Lo mette in culo a tutti quanti Benv… -