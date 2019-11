Piazzapulita | Lorenzo Fioramonti silurato in diretta da Cazzullo | Incredibile sia

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) "che sia ancora al governo". Aldopunta il dito contro, il ministro grillino alla Sanità. Il motivo dell'attacco, violentissimo, del vicedirettore del Corriere della Sera non è l'operato attuale dell'esponente del Movimento 5 Stelle, spesso fonte d'imbarazzo p

La7tv : #piazzapulita @sara_giudice1 ha intervistato la zia di Desirée Mariottini, la giovane di Cisterna di Latina che a… - PiazzapulitaLA7 : A San Lorenzo, nonostante le promesse della politica, tutto continua come prima. Come quando è stata assassinata De… - CretellaRoberta : RT @PiazzapulitaLA7: A San Lorenzo, nonostante le promesse della politica, tutto continua come prima. Come quando è stata assassinata Desir… -