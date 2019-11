Perugia-Trento oggi | Supercoppa Italiana volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Perugia-Trento - Semifinale Supercoppa Italiana volley 2019 : programma - orari e tv : Cresce l’attesa per la Supercoppa Italiana di volley 2019 che si giocherà all’Eurosuole Forum di Civitanova il 1° e 2 novembre. A sfidarsi nella prima giornata saranno le quattro semifinalista: Civitanova-Modena e Perugia-Trento. Le vincitrici delle due partite si contenderanno il trofeo il giorno seguente. Dopo un inizio di stagione abbastanza complesso, Perugia intende dare una svolta sia a livello di gioco che di risultati. I ragazzi ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : seconda giornata. Civitanova capolista - battuta Milano! Trento facile - Perugia si rialza : Civitanova è la capolista solitaria della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Al termine della seconda giornata la Lube è in testa con 9 punti all’attivo (ha già giocato tre partite) dopo aver travolto Milano per 3-0 all’Allianz Cloud, i Campioni d’Italia si sono imposti in trasferta nello scontro tra le leader della graduatoria e lo hanno fatto stravolgendo gli schemi: Stijn D’Hulst ha ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : 20:03 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le tante emozioni della seconda giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:01 In testa alla classifica troviamo Civitanova con nove punti ed una partita in più, Modena, Trento e Milano (una partita in più) si trovano in seconda piazza, Perugia, nonostante abbia disputato già tre

Volley - Champions League 2019-2020 : sorteggiati i gironi. Derby Civitanova-Trento - Perugia fortunata : A Sòfia (Bulgaria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2019-2020 di Volley maschile, al massimo torneo europeo parteciperanno 20 squadre che sono state suddivise in cinque gruppi da quattro formazioni ciascuno: le vincitrici di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale che si disputeranno in andata e ritorno proprio come le semifinali mentre l’atto conclusivo sarà in ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : prima giornata. Civitanova - Modena e Trento vincono 3-0. Perugia si salva al tie-break contro Latina : Dopo il derby lombardo vinto da Milano contro Monza nella giornata di ieri, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Nel pomeriggio Civitanova ha sconfitto Piacenza per 3-0 soffrendo più del previsto, negli incontri delle 18.00 si attendeva la risposta delle altre big. Modena ha ruggito in maniera perentoria al PalaPanini travolgendo Padova con un secco 3-0 senza ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - vincono Civitanova - Modena - Verona e Trento - Perugia-Latina al tiebreak! : 20:30 LATINA-PERUGIA 3-0: ace di Rossi, time-out per Heynen. 20:29 LATINA-PERUGIA 2-0: out anche l'attacco di Atanasjevic. 20:28 LATINA-PERUGIA 1-0: Lanza inaugura il tie-break con un errore al servizio. 20.24 LATINA-PERUGIA 25-18: gran azione di Latina, che si regala il tie-break.

