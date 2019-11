“Per te” Caterina Balivo | il gesto in diretta dopo l’assoluzione di Marco Carta

Decreto Fisco - norma contro le finte coop : Italia Viva annuncia allentamento della misura “Per salvaguardare le imprese oneste” : Per tutti i committenti attivi da almeno 5 anni e senza pendenze col Fisco continueranno a valere le stesse regole. Mentre solo gli altri verseranno le ritenute fiscali per i lavoratori, sottostando al regime di inversione contabile. Questo, spiegano all’Ansa da Italia Viva, è un punto dell’intesa raggiunta dalla maggioranza durante il vertice di lunedì a Palazzo Chigi. L’obiettivo dei renziani è attenuare la stretta ...

Calenda fa mea culpa : “Per 30 anni ho creduto nel liberismo - ma sono solo cazzate” : L'europarlamentare e leader di Siamo europei, Carlo Calenda, dopo una giornata con i manifestanti della ex Embraco sotto al Mise, parla delle sue idee sul lavoro: "Quando leggevo Alesina e Giavazzi che scrivevano che non è importante salvaguardare i posti di lavoro, ma il lavoro, dicevo 'che fico'. Ora ho capito che sono solo cazzate”.Continua a leggere

Formula 1 – Condizioni Schumacher - parla il dottore dell’ex pilota : “Per i miracoli non sono competente” : Philippe Menaschè sincero: il dottore di Michael Schumacher fa chiarezza sulla situazione dell’ex pilota di Formula 1 E’ da diverse settimane ormai che Michael Schumacher si trova in ospedale in Francia per un tentativo con una cura a base di cellule staminali. Nonostante alcune indiscrezioni le Condizioni dell’ex pilota di Formula 1 non sembrano migliorate ed il dottore Philippe Menaschè ha deciso di fare chiarezza sulla ...

Michael Schumacher - il medico che lo ha in cura : “Per i miracoli non sono competente” : “Per i miracoli non sono competente“, così dice ironico in un’intervista a Repubblica Philippe Menasché, medico pioniere delle ricerche sulle cellule staminali che ha in cura Michael Schumacher, l’ex pilota della Ferrari in coma dal 29 dicembre 2013 dopo un incidente sugli sci. “sono un cardiochirurgo, non ho mai preso un centesimo fuori dal servizio pubblico, altro che medico delle star”, ha tenuto a ...

Migranti - Conte : “Per Salvini accordo è una fregatura? Prima tenevamo le persone in mare e la soluzione si trovava dopo le mie telefonate” : “Io rispetto le opinioni di tutti, è nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo le persone in mare e poi la redistribuzione si faceva sulle telefonate nel week end mie e del ministro Moavero. Non è sostenibile dire che adesso non è stato fatto un passo in avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell’Assemblea Onu, replicando ai giudizi di Matteo Salvini sull’intesa di Malta L'articolo ...

Rebibbia - uccise i figli in carcere : pm chiede assoluzione “Per vizio di mente”. Il giudice dispone seconda perizia psichiatrica : Alice Sebesta, la detenuta che uccise i suoi due figli scaraventandoli dalle scale della sezione “nido” di Rebibbia, deve essere assolta per “vizio di mente”. È questa la richiesta del pm Eleonora Fini presentata al giudice per le indagini preliminari capitolino Anna Maria Govone. Bisognerà attendere il prossimo 17 dicembre, però, per conoscere le sorti della detenuta tedesca. Il giudice, infatti, prima di decidere ha ...

Le tolgono lo stomaco “Per errore” : donna “ridotta ad uno scheletro vivente” : Dopo una “diagnosi di tumore maligno” che si è rivelata “totalmente sbagliata” a una donna è stato asportato lo stomaco “per errore“: è accaduto nel 2016 ad una 53enne e, secondo la Procura di Monza, per quell’operazione non necessaria, che le ha provocato una “malattia certamente o probabilmente insanabile“, la perdita di un organo, sono finiti a processo 2 chirurghi dell’Irccs ...

Chef Rubio e la manifestazione anti-Conte : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Forze dell’ordine schierate”. La replica della polizia : “Fastidioso e sconcertante” : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Perché nessun manifestante è stato perquisito, schedato e/o gonfiato di botte? Semplice: perché non c’erano Forze dell’ordine avvelenate o schierate. Evidente la disparità di trattamento in base all’ideologia politica“. Così ha twittato Gabriele Rubini in arte Chef Rubio commentando una foto della manifestazione organizzata lunedì dal centrodestra in piazza Montecitorio mentre alla Camera ...

Emis Killa : “Per colpa della democrazia vota gente ignorante” : Il rapper in una intervista ha ammesso di non aver mai votato in vita sua perchè la democrazia permette a chi come lui non capisce molto di politica di votare senza capire bene cosa e per chi. Emis Killa è famoso per le sue provocazioni e nel corso di una intervista rilasciata al magazine “Vanity Fair” ha parlato di politica ammettendo di non aver mai votato in vita sua perchè non comprende bene i giochi della politica e perché è contrario alla ...

Quando Brera scrisse : “Per non soffrire più verrei a Napoli. Mi stabilirei a piazza Dante” : Sul Corriere del Mezzogiorno, Carmelo Prestisimone riporta stralci di una lettera scritta da Gianni Brera e trovata nell’archivio di suo padre Guido. Nella lettera, indirizzata a Gino Palumbo, all’epoca direttore di Sport Sud, Brera (che scriveva per Il Giorno) spiegava perché, secondo lui, non ci fossero molti calciatori meridionali e perché quei pochi che esistevano stentavano a decollare. “Caro Gino devi sapere che io non ...