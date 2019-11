Pattinaggio artistico | Internationaux De France 2019 | Alena Kostornaia avanti nello short

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Ne sono successe di tutti i colori in occasione delloprogram individuale femminile della terza tappa del circuito ISU Grand Prix-2020 didi figura, gliDe, in scena presso la Patinoire Polesud di Grenoble, in Francia. Dopo una gara contrassegnata da valutazioni del pantecnico e giudicante discutibili, a portarsi al comando della classifica è stata la russa, al debutto in una competizione di prima fascia della massima categoria. L’allieva di Eteri Tutberidze ha alzato l’asticella presentando nel segmento più breve il triplo axel, salto che tuttavia ha ricevuto la severa chiamata di sottoruotato; atterrando con qualche patema il triplo lutz, redarguito correttamente con il richiamo di filo non chiaro, il talento russo ha poi eseguito la meravigliosa combinazione triplo flip/triplo toeloop, facendo il pieno ...

dsntedge : RT @zazoomnews: Pattinaggio artistico Internationaux De France 2019: Nathan Chen guida la classifica dopo lo short secondo Samarin. Quarto… - zazoomnews : Pattinaggio artistico Internationaux De France 2019: Nathan Chen guida la classifica dopo lo short secondo Samarin.… - zazoomnews : Pattinaggio artistico Internationaux De France 2019: Nathan Chen guida la classifica dopo lo short secondo Samarin.… -