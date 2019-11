Parata Disney ad Arezzo | domenica 17 novembre oltre 100 personaggi nel centro storico

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019)17, dalle 15:00 in poi, va in scena laad2019. Dopo il grande successo delle ultime edizioni, lo spettacolo tornerà a vivacizzare ilaretino nella primadi apertura de "Il Villaggio Tirolese". Per l'occasionecento protagonisti dei cartoni animati e delle favole con le quali siamo cresciuti sfileranno in una divertente e variopinta. L'evento sarà caratterizzato anche da esibizioni di danza, coreografie e spettacoli vari....