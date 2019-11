Oroscopo Capricorno | novembre | buon momento per la salute

Oroscopo settimana sino al 10 novembre : incontri per Scorpione - Capricorno determinato : L'Oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 novembre prevede incertezze sul lavoro per la Vergine, mentre per il Cancro miglioreranno le relazioni di coppia. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni potrebbero fare dei programmi per un viaggio e per i single potrebbe esserci una lieta sorpresa. Sul lavoro le prospettive sembrano essere abbastanza positive. L'impegno verrà ...

L'Oroscopo di sabato 2 novembre : Giove in sestile a Pesci - Capricorno ostinato : Durante la giornata di sabato 2 novembre, la Luna transiterà nel segno del Capricorno, e i nativi del segno saranno presi da una voglia di volere sempre di più, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Venere tornerà a splendere nel segno dell'Ariete, che influenzerà molto la sfera sentimentale dei nativi del segno. Cancro non rinuncerà al dialogo nella propria relazione di coppia, al fine di salvaguardarla, mentre Toro dovrà cercare di ...

Oroscopo del 2 novembre : contrasti in amore per Gemelli - recupera il Capricorno : L’undicesimo mese dell’anno ha appena avuto inizio e con esso anche il week end, vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per questo primo fine settimana di novembre e in particolar modo per la giornata di domani, sabato 2 novembre. Sarà una giornata di alti e bassi per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda l'amore, dove non mancano conflitti e discussioni. Al contrario sarà una ...

L'Oroscopo del giorno 1° novembre - 2ª sestina : inizio mese con Luna in Capricorno : L'oroscopo del giorno 1 novembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo venerdì, in calendario. Ansiosi di scoprire come sarà il primo giorno del mese? Proprio in questo avvio di novembre l'Astrologia ci segnala due transiti planetari di una certa caratura: l'ingresso della Luna in Capricorno e il cambio di settore del Pianeta Venere, dallo Scorpione verso il Sagittario. Alla luce di quanto appena sottolineato, iniziamo pure a fare ...

L'Oroscopo del weekend 2-3 novembre : Capricorno emozionato - intesa alta per l'Ariete : Durante il weekend del 2 e 3 novembre, i nativi Toro saranno molto tranquilli e inclini ad amare il partner, mentre Gemelli preferirà dedicarsi allo shopping. Un evento emozionante potrebbe coinvolgere i nativi Capricorno, mentre Acquario potrebbe sentirsi piuttosto stanco e decidere, in questo modo, di rimandare alcune faccende. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'Oroscopo per il fine settimana, dal 2 al 3 novembre per tutti i ...

L'Oroscopo di giovedì 31 ottobre : Sole in congiunzione a Scorpione - Capricorno ottimista : Durante la giornata di giovedì 31 ottobre, la Luna in trigono al segno del Sagittario, darà loro la sensazione, la voglia di incontrare nuove persone con cui condividere le proprie esperienze, e influenzerà i nativi Ariete, soprattutto i single, a concentrarsi di più in ambito sentimentale. Capricorno cercherà di essere ottimista, evitando il lato negativo delle proprie faccende, mentre Pesci troverà delle soddisfazioni in amore, grazie al Sole ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre : decisioni per Gemelli - Capricorno riflessivo : L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre annuncia cambiamenti per i nati nel segno del Leone. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: le coppie che hanno discusso nei mesi passati vivranno ancora dei momenti di crisi. Sul lavoro potrebbero arrivare occasioni da cogliere al volo. Avrete nuove idee e voglia di cambiare diversi aspetti della vostra vita. Per chi si è dato poco da fare ...

Oroscopo Capricorno - novembre : Giove nel segno ristabilisce l'equilibrio in amore : L'undicesimo mese dell’anno è alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per il segno del Capricorno per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute durante il mese di novembre. Un quadro astrale vantaggioso protegge i sentimenti, si potrà recuperare in tal senso e anche le coppie che hanno attraversato dei momenti di crisi potranno ritrovare l’equilibrio perduto. Anche nel lavoro la situazione migliora, tuttavia ...

PAOLO FOX - Oroscopo 29 OTTOBRE-3 NOVEMBRE/ I Fatti Vostri : Capricorno - Gemelli - Pesci : L'OROSCOPO di PAOLO Fox per la settimana dal 29 ottobre al 3 NOVEMBRE, I Fatti Vostri: le previsioni in diretta. Quali saranno i segni top e quali i flop?

L'Oroscopo di domani 29 ottobre : Gemelli intelligente - Capricorno brillante : L'oroscopo di martedì 29 ottobre apre un varco nell'interiorità di ciascun segno zodiacale e offre nuove opportunità in tutte le sfere vitali. Una sensibilità più ricettiva e una mente brillante saranno le armi giuste per concretizzare i progetti amorosi e quelli professionali, seguendo un percorso indicato dalle emozioni. Di seguito le previsioni astrali segno per segno per questo ultimo martedì di ottobre....Continua a leggere

Oroscopo novembre Capricorno : opportunità sul posto di lavoro - bene la salute : Il mese di novembre per i nativi del Capricorno sarà caratterizzato da situazioni profittevoli sul posto di lavoro, complice Giove splendente nel vostro cielo, assieme a Mercurio e Marte. Con queste posizioni astrali, ci saranno delle ottime opportunità che vi permetteranno di raggiungere facilmente il successo. Non rifiutate inoltre delle possibili collaborazioni con i colleghi. L'amore di coppia invece, potrebbe non essere molto favorevole. ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia fino al 3 novembre : Capricorno introspettivo : L'oroscopo dell'amore di coppia della settimana fra lunedì 28 ottobre e domenica 3 novembre indaga sulla posizione degli astri, a caccia di novità capaci di rendere la relazione a due di ciascun segno zodiacale più profonda e armoniosa. La Luna entrerà rispettivamente in Scorpione, Sagittario e Acquario, rigenerando le emozioni e i sentimenti con una carica sensibile e vitale. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate....Continua a leggere

Oroscopo 12 novembre : Toro energico - Capricorno tenace : Nella giornata di martedì 12 novembre ci potrebbero essere incomprensioni all'interno delle coppie, in particolar modo per quelle dei segni di acqua, come il Cancro ed i Pesci. Per quanto riguarda invece i segni di terra, come la Vergine, il Capricorno ed il Toro, il lavoro sarà alla base della loro giornata ed alcuni avranno anche del successo economico. Relax per lo Scorpione, qualche piccola incombenza per il Leone. A seguire, le previsioni ...

L'Oroscopo di domenica 27 ottobre : Saturno in trigono a Capricorno - Gemelli istintivo : Durante la giornata di domenica 27 ottobre, la Luna in quadratura al segno della Bilancia, farà in modo che i nativi del segno possano raggiungere ciò che desiderano, grazie anche alla loro tenacia, mentre il Capricorno dovrà cercare di tenere a bada le proprie finanze. Venere in trigono al segno dello Scorpione, aiuterà soprattutto i single a dare la parte migliore del loro fascino per conquistare la loro potenziale anima gemella, mentre con ...