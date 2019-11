Oroscopo Acquario | novembre | energia in campo lavorativo

Oroscopo 2 novembre : Cancro fortunato - Acquario indeciso : L'Oroscopo del 2 novembre svela quali novità e cambiamenti porterà con sé questa giornata d'inizio weekend. La fortuna bacia i nativi del Cancro, mentre le persone della Bilancia devono prendere un'importante decisione. Di seguito, le previsioni astrologiche del primo sabato del mese per ogni segno zodiacale. L'Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – Questa è una giornata piena di impegni. In qualsiasi campo volete mettere dei limiti ...

L'Oroscopo del giorno 2 novembre da Bilancia a Pesci : ottimo inizio weekend per l'Acquario : L'oroscopo del giorno 2 novembre 2019 è pronto a mettere sul piatto della Bilancia la classifica e le previsioni su amore e lavoro. In questa sede scopriremo come saranno le stelle di questo sabato per la seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indica l'Astrologia ai sei segni messi sotto torchio. In questo caso, visto il buon ...

L'Oroscopo di venerdì 1° novembre : Giove in quadratura a Sagittario - Acquario gioioso : Durante la giornata di venerdì 1° novembre, Giove in quadratura al segno del Sagittario, farà in modo che i nativi del segno possano consolidare la propria reputazione al lavoro, dopo essersi impegnati a fondo, mentre Vergine avrebbe bisogno di credere di più in sé stessa. Leone dovrà cercare di imparare di rispettare le idee dei colleghi, mentre il Sole in Scorpione condizionerà il Toro, il quale sarà influenzato da una persona che piano piano ...

L'Oroscopo di domani 31 ottobre e classifica : discussioni per Toro e Acquario : L'oroscopo di domani, giovedì 31 ottobre, è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. Questo mese di alti e bassi si chiude con la Luna crescente. La voglia di indipendenza e di azione risulta maggiormente accentuata. Sono favorite le comunicazioni e i progetti, anche se alcuni potrebbero avvertirsi cali di energie e di volontà. In questa giornata di Halloween tutto appare più meno insolito e a tratti più spiritoso. Qualcuno si ritroverà a ...

Oroscopo Acquario - novembre : il favore di Giove potrebbe portare successi sul lavoro : Con il mese di ottobre che sta ormai volgendo al termine, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute nel mese di novembre. Dopo un momento sottotono che ha riguardato tanto l’amore, quanto il fisico e l’ambito lavorativo, finalmente l’Acquario si prepara ad un buon recupero. Già a partire dalle prime giornate del nuovo mese sarà possibile ...

L'Oroscopo del giorno 30 ottobre - 2^ sestina : ottimo mercoledì per Sagittario e Acquario : L'oroscopo del giorno 30 ottobre è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del prossimo mercoledì, giro di boa dell'attuale settimana. Dite a verità, siete o no curiosi di sapere come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Molte le novità da parte dell'Astrologia applicata ai settori relativi alla quotidianità, in questo caso messe in relazione agli ultimi sei segni della sfera zodiacale. Pertanto, a essere sottoposti ad accurata ...

Oroscopo weekend 16 e 17 novembre : Pesci di buonumore - Acquario annoiato : Il fine settimana che va da sabato 16 a domenica 17 novembre sarà di relax, di amore, d'intesa familiare e di coppia. Per lo Scorpione, il Toro e la Bilancia sarà l'occasione adatta per divertirsi e fare follie con gli amici. Il Cancro e la Vergine, invece, avranno di che lavorare e penare ancora un po', ma nelle serate saranno meno impegnati e con un umore un po' più alto. A seguire, le previsioni degli astri per il fine settimana. L'Oroscopo ...

Oroscopo 28 ottobre : soddisfazioni lavorative per l'Acquario : Ha inizio una nuova settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute dell'Ariete ai Pesci. Di seguito le stelle di lunedì 28 ottobre 2019. Risorse in arrivo per i nati Pesci, giornata confusionale per il Toro mentre i nati sotto il segno del Leone vivranno un momento conflittuale. Da Ariete a Vergine Ariete: nella giornata di lunedì 28 ottobre in campo sentimentale potrete vivere ...

Oroscopo novembre Acquario : opportunità in ambito sentimentale - Venere splendente : Il mese di novembre per i nativi dell' Acquario sarà caratterizzato da bellissime situazioni per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere attiva per la maggior parte del mese, ci saranno tanti momenti di passione utili ad aumentare l'affiatamento di coppia. I single saranno più inclini a farsi notare solamente per riuscire a fare delle conquiste in più. In ambito lavorativo ci saranno delle difficoltà da superare, soprattutto con dei progetti ...

Oroscopo weekend 26-27 ottobre : novità professionali per l'Acquario : Fine settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche del weekend con amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019. Ariete: in questa domenica sentite l'esigenza di esprimere i vostri sentimenti. Nella giornata di sabato riuscirete a superare alcuni fastidi a livello salutare. Gratifiche in arrivo nel lavoro....Continua a leggere

Oroscopo settimana dall'11 al 17 novembre : monotonia per Acquario - pigrizia per Pesci : Nella settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre la Luna arriverà nella costellazione del Cancro, mentre Bilancia avrà nei suoi gradi Marte. Mercurio e il Sole daranno ottime capacità relazionali al segno dello Scorpione, dal momento che questi saranno proprio in questa costellazione. Sagittario avrà nei suoi gradi Giove e Venere, il Capricorno invece avrà Saturno e Plutone. Urano sarà in Toro. A seguire, le previsioni degli astri ...

L'Oroscopo del giorno 26 ottobre - 2ª sestina : weekend da '5 stelle' per l'Acquario : L'oroscopo del giorno sabato 26 ottobre 2019 annuncia novità di una certa rilevanza, anche accompagnate da notizie sicuramente interessanti, ma solo per pochi segni. Nell'articolo di oggi l'attenzione è tutta incentrata verso i soli simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere come saranno le stelle ad inizio weekend? Bene, iniziamo pure a mettere in primo piano i segni migliori ...

L'Oroscopo di giovedì 24 ottobre : Giove in quadratura ad Acquario - Scorpione attivo : Durante la giornata di Giovedì 24 ottobre, Marte in trigono al segno della Bilancia, conferirà ai nativi del segno un grande aiuto in ambito lavorativo, mentre Gemelli avrà bisogno di qualche consiglio. Mercurio in congiunzione al segno dello Scorpione, farà in modo che i nativi del segno siano particolarmente attivi, tanto da riuscire a svolgere le loro mansioni al lavoro, e gestire la propria relazione di coppia, mentre Sagittario preferirà ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : chiarimenti per Acquario - Pesci emotivo : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede un Gemelli alla ricerca di nuovi amori, mentre il Cancro potrebbe perdere la pazienza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha stretto dei legami saldi in amore potrà sentirsi maggiormente forte e sicuro. Le coppie che hanno dei progetti da tempo, potranno programmarli senza problemi. Chi ha fatto una proposta in ambito ...