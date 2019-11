Ora D' Ario | cosa c' è sull' Espresso in edicola da domenica 3 novembre

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 1 Novembre 2019 (ultimi terremoti - Orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima parte di giornata decisamente tranquilla nel sottosuolo italiano. Rilevata solo una lieve scossa a largo di Crotone al mattino. Altrove nulla da segnalare al...

Monfils-Shapovalov oggi - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 : Orario d’inizio e come vederla in tv. Matteo Berrettini spettatore interessato : Siamo arrivati al venerdì dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. È tempo dei quarti di finale. Saranno in campo Rafa Nadal e Novak Djokovic, ma il match più importante, quantomeno per noi italiani, sarà quello che metterà di fronte il padrone di casa Gael Monfils ed il canadese Denis Shapovalov. La sfida, che secondo programma prenderà il via alle ore 19.30 (salvo prolungarsi dei due match precedenti, in quel caso inizierà al termine di ...

Calcio femminile - Calendario 5a giornata Serie A : Orari - tv - streaming e programma : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 torna in scena dopo la pausa che ha visto la disputa della Supercoppa Italiana, premiante la Juventus campione d’Italia contro la Fiorentina. Le bianconere scenderanno in campo sabato 2 novembre alle ore 12.30 contro l’Hellas Verona a Vinovo. Le ragazze di Rita Guarino, sulla scia del successo citato, andranno a caccia del quinto centro consecutivo in campionato. Alla stessa ora ...

Olimpia Milano-Barcellona in tv oggi - Eurolega basket : Orario d’inizio e su che canale vederla : Super sfida al Forum d’Assago. L’Olimpia Milano ospita il Barcellona, unica squadra ancora imbattuta di tutta la competizione. Una partita spettacolare, con la squadra di Messina reduce dalla vittoria di Berlino contro l’Alba, la quarta consecutiva dopo il ko all’esordio con il Bayern Monaco. L’Armani Exchange si trova ad affrontare una corazzata con giocatori del calibro di Nikola Mirotic, Alex Abrines e Cory Higgins, per non citare ...

DIRETTA Olimpia Milano-Barcellona - Live e tv Eurolega basket : Orario d’inizio - programma e streaming : Il meglio che il basket europeo possa offrire attualmente arriva al Forum d’Assago. L’Olimpia Milano ospita il Barcellona, unica squadra ancora imbattuta di tutta la competizione. Una partita spettacolare, con la squadra di Messina reduce dalla vittoria di Berlino contro l’Alba, la quarta consecutiva dopo il ko all’esordio con il Bayern Monaco. L’Armani Exchange si trova ad affrontare una corazzata con giocatori del calibro di Nikola ...

Perugia-Trento oggi - Supercoppa Italiana volley 2019 : Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi venerdì 1° novembre si gioca Trento-Perugia, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. Riflettori accesi sull’Eurosuole Forum di Civitanova dove le due squadre si contendono un posto nella finale da giocare contro la vincente di Civitanova-Modena. Si preannuncia una partita vibrante tra due favorite per la conquista dello scudetto, da una parte i dolomitici che sono reduci da due nette vittorie in campionato mentre ...

Civitanova-Modena oggi - Supercoppa Italiana volley 2019 : Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi venerdì 1° novembre si gioca Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. Riflettori accesi sull’Eurosuole Forum dove la Lube avrà il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico, i marchigiani puntano al successo in casa per volare alla finale di domani ma dall’altra parte della rete ci saranno gli agguerriti emiliani che hanno tutte le carte in regola per centrare il colpaccio. Si ...

Nuova Zelanda-Galles rugby oggi - Finale 3°-4° posto Mondiali 2019 : Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà oggi, venerdì 1 novembre, alle ore 10.00 italiane, la Finale per il terzo posto della Coppa del Mondo di rugby in corso in Giappone: a Tokyo si affronteranno la Nuova Zelanda, sconfitta dall’Inghilterra in semiFinale, ed il Galles, battuto dal Sudafrica nel penultimo atto. World rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su ...

San Paolo - oltre 10mila euro di sanzioni e controlli a locali e minimarket per vendita alcolici fuori Orario : Roma – Continuano i controlli nelle zone San Paolo e Ostiense da parte del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Questa notte gli agenti hanno accertato una vasta serie di violazioni amministrative in 15 attività della zona, elevando oltre 10.000 euro di sanzioni. Particolare attenzione ai minimarket ed alla somministrazione di alcolici fuori dall’orario consentito. In un caso un minimarket è stato multato di ...

"Le modifiche al memOrandum Italia-Libia? Maquillage umanitario" - l'accusa di Msf al governo : “Le modifiche proposte all’accordo Italia-Libia sono un contraddittorio ‘Maquillage umanitario’”. Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere definisce così gli interventi che il governo ha affermato di voler apportare al memorandum tra Roma e Tripoli sui migranti. “Mentre si annuncia di voler migliorare le cose – con soluzioni difficilmente realizzabili – si perpetuano ...

Monfils-Albot oggi - Masters1000 Parigi-Bercy : Orario - canale tv - streaming e programma : Giornata di ottavi di finale a Parigi-Bercy (Francia) per il Masters 1000 in terra transalpina. Non vi sarà purtroppo protagonista Matteo Berrettini, uscito di scena per mano del francese Jo-Wilfried Tsonga. L’italiano dovrà attendere per sapere se sarà parte delle ATP Finals. La minaccia arriva da tre giocatori: il transalpino Gael Monfils, lo svizzero Stan Wawrinka e l’australiano Alex de Minaur. In questo quadro il pericolo ...

