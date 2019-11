Omicidio Sacchi | parla la mamma che ha fatto arrestare il figlio | ' E' giusto che paghi'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) "Denunciare mioforse era l'unico modo per dargli una speranza di riscatto": parole come pietre quelle pronunciate da Giovanna Proietti, la 'madre coraggio' che ha denunciato suo, il 21enne Valerio Del Grosso, facendolocon l'amico Paolo Pirino. Del Grosso è accusato di aver ucciso, con un colpo d'arma da fuoco, il personal trainer 24enne Lucala sera di mercoledì 23 ottobre davanti a un pub del quartiere Appio Latino a Roma in circostanze non chiare. Il triste episodio di cronaca è forse legato a una faida tra pusher nella nuova piazza di spaccio. Ladi Valerio, intervistata dal Giornale Radio 1, ha detto che prova vergogna e dolore. Ladi Valerio: 'Nessuna complicità con mio' "Non riesco ancora a credere che mioabbiauna cosa del genere". Al Giornale Radio 1, Giovanna Proietti, madre di quattro figli, oltre a Valerio, due ...

