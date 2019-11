Nuovo mega iceberg minaccia di staccarsi in Antartide | colpa della frattura di

Nuovo mega iceberg minaccia di staccarsi in Antartide : due crepe separate solo da pochi km : Una nuova gigantesca lastra di ghiaccio si sta per staccare in Antartide, dalla piattaforma di ghiaccio Brunt, nel Mare di Weddell, a causa dell’ampliamento di quella che viene indicata come “Frattura di Halloween” (scoperta il 31 ottobre 2016). La piattaforma non è grande quanto quella che nel 2017 diede vita all’iceberg Larsen C, ma ha comunque dimensioni importanti, paragonabili a quelli dell’intera area ...

Sara Croce - Bonas di Avanti un altro : il Nuovo fidanzato è l’ex di Taylor Mega : Sara Croce è la nuova Bonas di Avanti un altro: chi è il fidanzato nuovo lavoro e nuovo fidanzato per Sara Croce. La modella classe 1998 lanciata da Ciao Darwin come Madre Natura è la nuova Bonas di Avanti un altro, che tornerà in tv nei primi mesi del 2020. Ma Sara ha soprattutto un […] L'articolo Sara Croce, Bonas di Avanti un altro: il nuovo fidanzato è l’ex di Taylor Mega proviene da Gossip e Tv.

Il Nuovo HONOR 20 Lite è ufficiale - con 8 GB di RAM e fotocamera da 48 megapixel : La nuova versione di HONOR 20 Lite è stata annunciata oggi in Cina, con 8 GB di RAM, una fotocamera posteriore da 48 megapixel e atri miglioramenti. L'articolo Il Nuovo HONOR 20 Lite è ufficiale, con 8 GB di RAM e fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Megghi Galo : 'Taylor Mega e Giorgia Caldarulo finte'/ Nuovo triangolo a Pomeriggio 5 : Megghi Galo, a Pomeriggio 5, si scaglia contro Taylor Mega e Giorgia Caldarulo: 'la loro storia finta come i soldi del Monopoli'.

Omega presenta il Nuovo orologio dedicato ai 50 anni di James Bond : Omega è dal 1995 l'orologiaio ufficiale di 007. La celeberrima spia britannica James Bond, come tutti noi, usa il proprio orologio per sapere che ore sono, ma lo sfrutta anche come raggio laser, innesco per una carica di esplosivo da fare saltare a distanza, riserva di gas narcotizzante o per tendere un micidiale filo d’acciao avvolto all’interno. Così, per il cinquantesimo anniversario del primo film di James Bond ...

Trapianti : midollo osseo - Nuovo farmaco “scudo” contro il citomegalovirus : Per i pazienti che devono affrontare un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (Hsct) arriva un farmaco per il miglior approccio di profilassi, in questo modo il citomegalovirus – una delle principali complicanze – può fare meno paura. A ridosso della Giornata mondiale della donazione di midollo osseo, che si celebra il 21 settembre, l’European Conference on Infections in Leukaemia (Ecil) ha introdotto nelle Linee ...

Midollo osseo - Nuovo farmaco ‘scudo’ contro citomegalovirus : Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) – Per i pazienti che devono affrontare un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (Hsct) arriva un farmaco per il miglior approccio di profilassi, in questo modo il citomegalovirus – una delle principali complicanze – può fare meno paura. A ridosso della Giornata mondiale della donazione di Midollo osseo, che si celebra il 21 settembre, l’European Conference on ...

Un Nuovo mega Man è attualmente in sviluppo - ma potrebbe non essere Mega Man 12 : In questo periodo Capcom sta pubblicando una serie di vecchi titoli di Mega Man, ma a quanto pare è al lavoro anche su un nuovissimo capitolo. Recentemente la società aveva annunciato l'arrivo di Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, che include Mega Man ZX e Mega Man ZX Advent, e che per la prima volta verranno proposti insieme su Xbox One.Attraverso un'intervista rilasciata su un sito giapponese, il produttore della serie Kazuhiro Tsuchyia ha ...

Svelato il Nuovo iPhone 11 : due fotocamere da 12 megapixel - sei colorazioni. Diretta : I rumors, come da tradizione, si sono rincorsi per mesi. Ed Apple giunge oggi all'evento di lancio dei suoi nuovi iPhone, che anche stavolta arriva dopo che alla grande fiera di Ifa a Berlino...

Taylor Mega ha un Nuovo amore - scoop a Pomeriggio 5 : “Viene dalla Spagna” : nuovo amore per Taylor Mega: il gossip a Pomeriggio 5 Archiviata la storia con il milionario iraniano Hormoz, Taylor Mega ha un nuovo amore. A spifferarlo Riccardo Signoretti, il direttore di nuovo, nella prima puntata della dodicesima stagione di Pomeriggio 5. Il giornalista ha rivelato di aver ricevuto alcune foto compromettenti della web influencer, che […] L'articolo Taylor Mega ha un nuovo amore, scoop a Pomeriggio 5: “Viene ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il Nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.