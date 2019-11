Nuove assunzioni McDonald' s | Udine e Bari le prossime tappe del McItalia Job Tour

Agenzia del Demanio : Nuove assunzioni per laureati e diplomati - scadenza 8 novembre : Si prevedono nuove assunzioni per la Pubblica Amministrazione, le quali implicano delle nuove opportunità per diplomati e laureati. L’Agenzia del Demanio, di cui il personale si occupa di selezionare a sua volta degli impiegati per le sedi sparse in diverse città, ha pubblicato degli avvisi di selezione per le sedi di Torino, Pescara, Napoli, Firenze e Ancona. Tutte le informazioni riguardanti le posizioni, il proposte dall'Agenzia di ...

Pensioni - Catalfo : ‘Grazie al turnover di Quota 100 Nuove assunzioni alle Poste’ : nuove assunzioni in Poste italiane grazie agli effetti delle Pensioni anticipate con Quota 100 che, insieme al reddito di cittadinanza, costituiscono una delle misure simbolo del precedente governo gialloverde la cui sperimentazione sarà confermata con la legge di Bilancio 2020 dall’attuale Esecutivo. Sul punto si è soffermato oggi, intervenendo a Roma all’iniziativa “Sindaci d'Italia” promossa da Poste italiane, il ministro del Lavoro e delle ...

Nuove assunzioni 2019 Trenitalia e Italotreno : 2000 posti per laureati e diplomati : Per coloro che aspirano ad entrare nei team di Italotreno o di Ferrovie dello Stato si prospettano Nuove opportunità lavorative. Negli ultimi giorni infatti NTV e FS hanno avviato una maxi campagna di recruiting che prevede ben 2000 assunzioni entro il 2021. Si cercano hostess e steward, operatori di impianto, macchinisti, figure di staff e altri profili. l nuovi piani industriali avranno un notevole impatto sul mondo del lavoro generando un ...

Si sbloccano altri concorsi : in arrivo 2.400 Nuove assunzioni (c'è la data chiave) : Buone notizie per i docenti italiani: dal prossimo 1 dicembre potranno essere indetti nuovi bandi negli atenei italiani per...

Poste Italiane - Nuove assunzioni per portalettere in tutta Italia : scadenza il 1° ottobre : nuove offerte di lavoro da parte di Poste Italiane attraverso il portale del Gruppo dedicato alla ricerca di personale. Le nuove assunzioni fanno riferimento alla figura di portalettere da inserire negli uffici postali di tutta Italia e con candidature aperte sia ai diplomati che ai laureati. Il contratto di lavoro proposto è a tempo determinato per una durata che potrà essere variabile a seconda delle esigenze espresse dalle diverse Aree ...