No al burqua nei luoghi pubblici in Italia Ecco cosa è successo

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019) La corte d’Appello ritiene corretta la delibera della Regione Lombardia che vieta l’ingresso alle donne con il volto coperto dal velo in. L’Associazione degli studi Giuridici sull’Immigrazione, gli Avvocati per Niente Onlus, l’Associazione Volontaria di Assistenza sociosanitaria e per i diritti dei Cittadini stranieri, Rom e sinti e la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo Onlus avevano portato in tribunale la Regione Lombardia dopo l’approvazione della delibera del 2015 che vietava, per ragioni di sicurezza, l’ingresso alle donne con il burqa in. La Corte ha confermato quanto già stabilito con sentenza il 20 aprile 2017 in primo grado dal Tribunale di Milano e cioè “il divieto di ingresso a volto coperto posto nella delibera appare giustificato e ragionevole alla luce della esigenza di identificare coloro che accedono nelle strutture ...

TerrinoniL : Niente burqua nei luoghi pubblici. La Corte d’Appello di Milano dà il via libera a una delibera della Regione - La… - Maumol : RT @LaStampa: Il divieto alle donne con il viso velato deciso dal Pirellone nel 2015. - pipposchitt : RT @LaStampa: Il divieto alle donne con il viso velato deciso dal Pirellone nel 2015. -