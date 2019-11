Netflix novembre 2019 | le serie tv e i film da non perdere

Netflix Italia : le novità di novembre : Il documentario su Diego Maradona, le nuove stagioni di "The End of the F***ing World" e "The Crown" e soprattutto "The Irishman", di Martin Scorsese

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Ray Donovan 7 dal 19 novembre : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

Le prime novità su Stranger Things 4 arriveranno a novembre? Lo strano annuncio di Netflix mette in allarme i fan : Quale periodo migliore se non Halloween per parlare di Stranger Things 4? La nuova stagione, molto probabilmente quella finale, è stata annunciata da Netflix ufficialmente ormai qualche giorno fa con quello che possiamo definire il primo teaser. In molti hanno analizzato i pochi frame alla ricerca di un indizio, di un'ombra o di un numero che potesse rivelare qualcosa sul nuovo capitolo della serie e, alla fine, alcuni sono convinti di aver ...

Netflix - le uscite di novembre 2019 : The Irishman - The Crown 3 - Atypical 3 e molto altro : Netflix: le uscite di novembre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: The Irishman, Il Re, The Crown 3, Atypical 3, Ray Donovan e altro. In un periodo sempre più complicato, con l’avvento di nuovi servizi streaming, Netflix diventa sempre meno dipendente dai contenuti di terze parti, facendo affidamento su quelli originali, film, serie tv o show. Vediamo quindi le uscite Netflix nel mese di novembre 2019. Leggi qui le uscite su Infinity di ...

Serie tv su Netflix a novembre 2019 - tutte le novità da The End of the F***ing World 2 a The Crown 3 : Il momento di una nuova iniezione di contenuti sta per arrivare. Come nei mesi precedenti, infatti, anche le Serie tv su Netflix a novembre rimescolano le carte con graditi ritorni e curiose novità. Il primo novembre è una giornata particolarmente ricca di nuove uscite. Si parte con la terza stagione di Atypical, il cui protagonista è Sam, diciottenne con sindrome di Asperger desideroso di conquistare un amore e trovare il suo posto nel mondo. ...

Netflix - tutte le novità in arrivo a novembre : È un novembre all’insegna delle novità cinematografiche quello di Netflix: oltre all’atteso The Irishman di Scorsese e a Il re con Timothée Chamalet, infatti, fra gli altri film ci saranno American Son, Dove la terra trema, l’italiano L’uomo senza gravità e l’animato Klaus. Sul fronte seriale tornano con nuove stagioni The Crown, The End of the F***ing World e Atypical, senza contare le serie animate The Dragon ...

The Crown - il trailer della “nuova” terza stagione - dal 17 novembre su Netflix : The Crown, la terza stagione della serie sulla Regina Elisabetta II torna su Netflix il 17 novembre, ecco il trailer (VIDEO) E’ sempre The Crown, la stessa serie e gli stessi personaggi, ma dalla terza stagione cambiano i volti. I nuovi episodi della serie sulla Regina Elisabetta II verrà rilasciata da Netflix il prossimo 17 novembre. E adesso c’è pure un nuovo trailer, che potete guardare poco sotto. La produzione di The Crown è una ...

«The End of the F***ing World» : cosa aspettarci dalla seconda stagione (che arriva il 5 novembre su Netflix) : The End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldAlyssa è in abito da sposa, immobile nel suo sguardo vuoto e cristallizzata in un dolore profondo, che non potrà mai cancellarsi del tutto. Dall’altra parte del tavolo la scruta un’urna funeraria che, con molta ...

Alto Mare 2 su Netflix a novembre - con nuovi personaggi e misteri sul transatlantico : Ha debuttato solo la scorsa primavera sulla piattaforma, ma quest'autunno tornerà già con la sua seconda stagione: è prevista il 22 novembre l'uscita di Alto Mare 2 su Netflix, con un nuovo capitolo del giallo spagnolo all'insegna di delitti e misteri da risolvere. Questa originale serie Netflix prodotta in Spagna rappresenta uno dei tanti format iberici su cui la piattaforma ha deciso di investire negli ultimi tempi, approfittando della fase ...

Apple Tv+ - la sfida a Netflix/ In Italia dal 1 novembre : prezzo e serie disponibili : Apple Tv+, la nuova piattaforma streaming al via dal 1 novembre per combattere Netflix e Amazon Prime Video: prezzo e serie Tv disponibili