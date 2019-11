Netflix Italia | le novità di novembre

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : aggiunta la terza stagione di Atypical : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

The Witcher : disponibile il trailer in italiano della nuova serie TV Netflix : Qualche giorno fa vi abbiamo informato circa l'arrivo del nuovo teaser trailer dedicato a The Witcher, nuova attesissima serie TV targata Netflix (basata sulla saga letteraria di Andrzej Sapkowski."Basata sulla serie fantasy più venduta di sempre, The Witcher è un epico racconto di destino e famiglia. Geralt di Rivia è uno sterminatore di mostri solitario, lotta per trovare un posto in un mondo in cui gli uomini sono più malvagi delle bestie. Ma ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Ray Donovan 7 dal 19 novembre

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Aggiunte Bojack Horseman 6A e altro

Com’è nata Zero di Netflix - la serie sui giovani italiani figli di immigrati che sfiderà i pregiudizi : La serie Zero di Netflix è certamente il più coraggioso ed innovativo tra i format originali made in Italy della piattaforma che arriveranno il prossimo anno: un racconto dei nuovi italiani, giovani figli di immigrati nati e/o cresciuti nel nostro Paese, una generazione al centro del dibattito politico sullo Ius Soli ma solo a fasi alterne e spesso semplicemente strumentalizzati dall'una o dall'altra parte politica durante le campagne ...

Baby - da oggi la seconda stagione della serie originale italiana Netflix : La seconda stagione di Baby, la serie originale italiana Netflix prodotta da Fabula Pictures, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, da venerdì 18 ottobre. Fino a che punto la vita segreta dei protagonisti è davvero un gioco? Baby torna su Netflix con nuovi personaggi, decisioni difficili e segreti sempre più oscuri. Tornano i protagonisti della...

Netflix e Spotify prendono casa in Italia : Aziende tecnologiche pronte all’atteraggio in Italia. Da una parte la californiana Netflix vuole rafforzare il suo legame con il nostro Paese, e per farlo vorrebbe aprire una sua sede legale nella Penisola, dall’altra, il colosso dello streaming musicale Spotify punta a trasformare la sua sede di Milano in un hub per tutta l’area del Sud e dell’Est Europa. Nelle conferenze tenute a Roma per presentare ufficialmente la ...

Netflix torna a offrire un mese di prova gratuito in Italia : Netflix torna a riproporre, a poche settimane dall'ultima variazione, un mese di prova gratuito per i nuovi abbonati. L'articolo Netflix torna a offrire un mese di prova gratuito in Italia proviene da TuttoAndroid.

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : The End of The F***ing World 2 da novembre

Netflix e l’indagine sul fisco della Procura di Milano : «Apriremo una sede in Italia» : Il numero uno della piattaforma di intrattenimento risponde all’indagine della Procura di Milano, anticipata dal Corriere, e annuncia un accordo con Mediaset

Netflix annuncia una sede in Italia. L’alleanza con Mediaset parte con sette film : sette titoli andranno in onda prima sulla piattaforma di streaming e poi su Mediaset. Reed Hastings: «Stiamo pensando di creare una sede legale anche per venire incontro a tutte le problematiche fiscali che Netflix sta incontrando»

Netflix e Mediaset annunciano partnership per realizzare film italiani : Netflix e Mediaset annunciano la prima partnership per realizzare una serie di film italiani che potranno essere apprezzati dal pubblico di tutto il mondo. Questa partnership rappresenta una novità nel suo genere, in quanto unisce le forze di un servizio di intrattenimento via internet ed un gruppo televisivo leader in Italia. Netflix e Mediaset selezioneranno e investiranno congiuntamente in una serie di film in lingua italiana, ...

**Netflix : Hastings - ‘apriremo sede stabile Italia e pagheremo tasse’** : Roma, 8 ott. – (AdnKronos) – “Come tutte le imprese internazionali è importante pagare le tasse in Italia: apriremo un ufficio che avrà una residenza stabile nel Paese e nel momento in cui lo faremo saremo contribuenti così come ogni altra impresa”. Lo afferma il ceo di Netflix Reed Hastings rispondendo ad una domanda nel corso della visita romana. A chi gli chiede se ci sono tempi certi per l’apertura di ...