Netflix anticipa su IG l' arrivo di una sorpresa per i fan durante lo Stranger Things Day

Sarah Paulson anticipa Ratched di Ryan Murphy - il prequel di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo su Netflix nel 2020 : Sarah Paulson non è nuova alle sfide professionali e neppure alle collaborazioni con Ryan Murphy , e nel 2020 promette di continuare a puntare su entrambe. Fra i suoi tanti progetti in cantiere per l'anno a venire c'è infatti anche Ratched , serie tv firmata Ryan Murphy , strappata da Netflix a Apple e Hulu con un faraonico ordine da due stagioni. Lontana anni luce dalle note satiriche della freschissima The Politician, Ratched è il prequel del ...

The Spy su Netflix da oggi : cast - personaggi e anticipazioni dal protagonista Sacha Baron Cohen : L'arrivo di The Spy su Netflix è previsto per oggi, 6 settembre. La miniserie in sei episodi con Sacha Baron Cohen porta sulla piattaforma la storia di Eli Cohen, leggendaria spia del Mossad israeliano impegnata in una missione sotto copertura in Siria. Ambientata negli anni '60, la storia è una drammatizzazione della vita dell'agente e del suo lavoro nel Paese mediorientale, nel quale vive e sviluppa un'identità parallela per assicurarsi il ...