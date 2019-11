Nel container dal terremoto del ' 97 | ora anziana viene anche indagata

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) La classica storia italiana. Daldel '97 Albertina Menichelli vive in une tra ritardi e infinita burocrazia ora arrivala beffa: come raccontanto da Il Giorno, è finitadalla procura della Repubblica di Spoleto per non aver ottemperato all'ordinanza di sgombero del Comune di Valtopina. L', quando si è vista notificare dalla procura l'avviso della conclusione delle indagini, ha chiesto teneramente al suo legale: "Avvocato, adesso mi arrestano?". Con una pensione da 500 euro al mese e i 42mila euro da finire di pagare per l'esecuzione dei lavori, la classe '29 ha un solo desiderio: "Vorrei vivere l'ultimo tempo che mi resta con un pò di tranquilla".Denunce, sequestro del cantiere e sospensione dei lavori ordinata dalla provincia di Perugia: questo il caos che regna a partire da 22 anni fa. Nel 2017 arriva il certificato di regolare esecuzione. ...

claudiostefani1 : 2> di un importante gruppo di #costruzioni generali è arrivato, con una serie di container zeppi di legname e vesti… - TrasportoEuropa : I porti italiani guadagnano quote nel #container rispetto a quelli del Nord Europa #shipping #trasporto #merci… - notizieoggi_com : Immigrati, che orrore totale: trovati i corpi di 39 persone nel container di un tir / Video- -