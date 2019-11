Nel bonus facciate impianti di illuminazione | pluviali e cavi della Tv

Manovra - cosa cambia per le famiglie Nel 2020 : non c’è la ‘carta bimbi’ - il bonus bebè è per tutti e aumenta il voucher nido per i redditi bassi : Il bonus bebè diventa universale. Il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, passando dagli attuali 1.500 euro a 3mila euro. Mentre per l’assegno unico, al di là che si chiamerà o meno ‘carta bimbi‘, bisognerà aspettare un altro anno. Sono queste le principali novità previste nell’ultima bozza della Manovra giallorossa per le famiglie, dove sono stati aggiunti 600 milioni di euro, ...

Manovra 2020 - nuovo accordo di Governo : slitta tetto contante - bonus befana Nel 2021 : Il cantiere dalla Manovra 2020 è ancora aperto, le ultime novità saltano fuori da un vertice fiume della maggioranza di Governo, che si è riunita nella serata di ieri (21 ottobre) a Palazzo Chigi, per cercare di scongiurare una crisi ancora prima che la nuova Legge di bilancio veda la luce, e trovare un nuovo accordo sui punti chiave dell’impianto. Un vertice durato oltre due ore, che ha dato i suoi frutti, a una settimana dal via libera ...

Manovra - multe su Pos posticipate a luglio 2020. Intesa su carcere evasori in dl fisco. Superbonus Befana Nel 2021 : L'applicazione obbligatoria di sanzioni sui Pos, a quanto si apprende, è posticipata al luglio del 2020, nell'attesa di un accordo sull'abbassamento dei costi delle commissioni...

Famiglia - bonus bebè esteso a tutti Nel 2020 in attesa dell’assegno unico : Potenziate le misure esistenti in attesa del Family act: esteso a tutti i nati nel 2020, senza soglia Isee, il contributo da 80 a 160 euro per 12 mesi; bonus nido incrementato fino a 3mila euro per i redditi medio-bassi; congedo per i papà esteso fino a 7 giorni. In un secondo momento, con il provvedimento collegato alla manovra, verrà introdotto un assegno universale strutturale per ciascun figlio, dalla nascita all’età adulta, potenziato con ...

Dal bonus facciate al limite ai contanti - tutte le misure previste Nella manovra Tassa sulla plastica - rivolta delle imprese : Dal tetto dei mille euro ai bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

Smog - Coldiretti : “Con l’allarme per l’Italia - bonus verde Nella manovra” : nella lotta allo Smog va confermato in manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto annuale sulla qualita’ dell’aria dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) che assegna all’Italia il triste primato nella Ue per morti premature da ...

Bonus Renzi 80 euro : chi sono gli incapienti e a quali spetterà Nel 2020 : Bonus Renzi 80 euro: chi sono gli incapienti e a quali spetterà nel 2020 Bonus Renzi 80 euro: in attesa di conoscere i particolari della prossima Legge di Bilancio, comincia ormai a essere chiaro che qualcosa cambierà nelle buste paga dei lavoratori italiani. Bonus Renzi 80 euro: taglio del cuneo fiscale di 1.200 euro? Presto bisognerà presentare il Ddl Bilancio all’Ue ma ancora non ci sono particolari certezze sul contenuto della ...

Manovra - Nel 2020 arriva il “Bonus Facciate” : ecco come funzionerà : Nasce il ‘Bonus Facciate‘, il nuovo beneficio fiscale introdotto in legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomi’ni. Una misura che servira’ a dare un nuovo volto alle citta’ italiane. “Nella legge di bilancio – scrive su Twitter il ministro ...

Decreto Fiscale e Manovra : multe - tasse e bonus Nella prima finanziaria giallorossa : Nelle bozze dei decreti che approdano in Consiglio dei Ministri vi è il taglio del cuneo Fiscale e un piano di sostengo alle...

Decreto Fiscale e Manovra : tasse e bonus Nella prima finanziaria giallorossa : Nelle bozze dei decreti che approdano in Consiglio dei Ministri vi è il taglio del cuneo Fiscale e un piano di sostengo alle...

Bonus Renzi 80 euro : come cambia Nel 2020 - ultime novità : Quale futuro per il Bonus Renzi 80 euro? Questa la domanda che circola da quando si è aperto il cantiere della nuova Legge di bilancio. Introdotto in via sperimentale nel 2014 e confermato a “tempo indeterminato” nel 2015, il credito fiscale (volgarmente chiamato Bonus Renzi) può arrivare fino a 960 euro annui che si aggiungono allo stipendio dei lavoratori dipendenti, rientranti in determinate fasce reddituali. Tuttavia, l’attuale impianto del ...

Pmi : Confartigianato a PatuaNelli - modifiche a Ecobonus : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha incontrato oggi i vertici di Confartigianato, il presidente Giorgio Merletti e il segretario generale Cesare Fumagalli. Nel corso dell’incontro, si legge in una nota di Confartigianato, “il presidente Merletti nell’apprezzare l’attenzione e la sensibilità del ministro alle aspettative espresse dall’artigianato e dalle ...

Pmi : Confartigianato a PatuaNelli - modifiche a Ecobonus (2) : (AdnKronos) – Sul tema Impresa 4.0, rileva, “”i rappresentati di Confartigianato hanno sottolineato l’esigenza di misure strutturate sempre più a misura di micro e piccola impresa, seguendo il percorso avviato nell’ultima Legge di Bilancio e modulandone l’intensità con interventi di maggiore importo per le imprese più piccole”.Per quanto riguarda i costi dell’energia, il vertice di ...

Dl clima Nel Consiglio dei Ministri : dai green corner agli ecobonus per i motorini : Un contributo da 5000 euro per gli esercenti che attrezzeranno degli spazi (green corner) per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l’igiene personale, nei propri negozi. Incentivo da 500 euro dovrà essere utilizzato per un abbonamento ai mezzi pubblici o per l’acquisto di una bicicletta. Arriva poi un buono mobilità di 1.500 euro per la rottamazione delle auto Euro 3 e viene introdotto anche quello da 500 euro ...