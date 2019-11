NBA 2019-2020 | Melli vince contro Denver | Belinelli ko con i Clippers di un super Leonard

NBA 2019-2020 : Joel Embiid - Karl-Anthony Towns - la rissa e gli strascichi nei social : Non una notte da ricordare in positivo, quella di cui sono stati protagonisti Joel Embiid e Karl-Anthony Towns nel match tra Philadelphia 76ers e Minnesota Timberwolves disputato stanotte con il netto successo dei primi per 117-95. Tra i due giocatori, infatti, si è scatenata una rissa che ha, da sola, eclissato tutto il resto del match per l’eco che ha avuto nel mondo della palla a spicchi americana, con le schermaglie che, invece ...

NBA 2019-2020 : frattura alla mano sinistra per Steph Curry - tegola per i Warriors : Oltre al danno, anche la beffa. I Golden State Warriors non escono delusi e amareggiati solo dal ko subito nell’ultimo confronto disputato nella notte italiana contro i Phoenix Suns (121-110). La compagine allenata da Steve Kerr, infatti, deve fare i conti con l’infortunio di Steph Curry, due volte MVP della lega più famosa del mondo del basket. L’asso dei Warriors, infatti, si è procurato la frattura alla mano sinistra nelle ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (giovedì 31 ottobre) : spettacolo tra Houston e Washington con 59 punti di Harden - Golden State perde Curry : Ben undici le partite giocate nella notte NBA, spiccano tra queste la super partita vinta dagli Houston Rockets sui Washington Wizards e la sconfitta interna dei Golden State Warriors, che perdono anche Stephen Curry, molto più netta di quanto dica il punteggio finale. PHILADELPHIA 76ERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-95 Per i Sixers, unica squadra con 4 vittorie su 4 della Lega, 19 punti di Joel Embiid, 18 di Tobias Harris, 16 di Ben ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (mercoledì 30 ottobre) : tutto facile per i Lakers contro Memphis - cade Denver - si ferma Trae Young : Solo tre le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il match tutto a marca Southest Division tra Miami Heat e Atlanta Hawks, due outsider che hanno iniziato col piede giusto la stagione e puntano a sorprendere. Segue la sfida tra i Dallas Mavericks di Luka Doncic e i Denver Nuggets di Nikola Jokic, mentre chiudono i Los Angels Lakers che ospitano i Memphis Grizzlies reduci da una vittoria in overtime contro i Nets. ATLANTA ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (29 ottobre) : 40 punti di James Harden trascinano i Rockets contro OKC (Gallinari 17). Ok gli Spurs di Belinelli - ko i Pelicans di Melli : Molte le cose da raccontare in questa notte NBA, ricca come al solito di spunti anche grazie alle 11 partite che si sono giocate. Vincono sul filo di lana i Detroit Pistons, che superano gli Indiana Pacers per 96-94 con tiro dell’overtime sbagliato da T.J. Warren. I Pistons raccolgono 19 punti e 12 rimbalzi da Christian Wood e 18 con 18 da Andre Drummond, mentre non bastano ai Pacers i 21 e 14 di Domantas Sabonis e i 15 con 11 assist ...

NBA 2019-2020 : Gallinari ed OKC demoliscono Golden State. Bene i Lakers e Minnesota : Sono cinque le partite della notte NBA. Prima vittoria stagionale per gli Oklahoma City Thunder, che hanno sconfitto nettamente i Golden State Warriors con un perentorio 120-92. Un risultato che certifica l’inizio di stagione da incubo della squadra di Steve Kerr, lontanissima dai fasti che l’hanno portata a giocare cinque Finals consecutivi. L’addio di Durant e l’infortunio di Thompson sono solo alcune delle cause di questo avvio, ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (27 ottobre) : Bucks e Clippers KO - Celtics ok. Sconfitti i Pelicans di Melli - vincono gli Spurs di Belinelli : notte NBA particolarmente concitata, quella appena passata, con ben dieci partite che si sono succedute nell’arco del sabato americano. Andiamo a vedere che cosa è successo. Aprono i Milwaukee Bucks, che cominciano senza problemi con i Miami Heat grazie al trio Giannis Antetokounmpo-Khris Middleton-Kyle Korver in evidenza già alla fine della prima metà di gara (70-53) e che alla fine chiude con .rispettivi 29 (e 17 rimbalzi), 25 e 14 ...

Basket - NBA 2019-2020 : James domina e guida i Lakers alla prima vittoria stagionale. I Suns sfiorano l’impresa sul campo di Denver : New York Knicks – Brooklyn Nets 109-113 Va ai Nets il primo derby di New York della stagione 2019-2020. Kyrie Irving guida i suoi con una prestazione da 26 punti e 5 assist. Dinwiddie, invece, contribuisce con 20 punti e 5 assistenze in uscita dalla panca. I Knicks, che partivano con il pronostico sfavorevole, comunque, hanno venduto cara la pelle. Dopo aver iniziato l’ultimo quarto sotto di 13, i newyorkesi hanno rimontato e si sono ...

NBA 2019-2020 : successi di Atlanta e Milwaukee - Leonard coi Clippers batte ancora Golden State : Si sono giocate tre partite nella terza notte italiana della regular season NBA 2019-2020. Di seguito ecco i riepiloghi. DETROIT PISTONS-Atlanta HAWKS 100-117 Il 21enne Trae Young inizia la sua seconda stagione in NBA col piglio di un veterano totalizzando 38 punti, 7 rimbalzi e 9 assist nel successo esterno degli Atlanta Hawks, al loro debutto stagionale, contro i Detroit Pistons, sconfitti dopo il successo esterno della notte scorsa contro gli ...

NBA giocatori più pagati 2019 – La rivista specializzata "Forbes" ha stilato la classifica dei giocatori di NBA più pagati nel 2019. Per farlo, Forbes ha tenuto conto sia degli ingaggi dei giocatori, sia dai contratti di sponsorizzazione fuori dal campo di gioco. Con un totale di 92,4 milioni di dollari tra ingaggio e sponsor, LeBron in vetta