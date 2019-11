Napoli | Giuntoli esce allo scoperto | “Ibrahimovic sotto la calza?” | il ds risponde così

Il Napoli non ci sta - ricorso d’urgenza contro squalifica Ancelotti. Giuntoli : “Chiediamo rispetto” : Il Napoli ha deciso di presentare ricorso di urgenza contro la squalifica di una giornata inflitta dal Giudice Sportivo a Carlo Ancelotti, espulso nel finale burrascoso contro l’Atalanta. A tal proposito, è tornato a parlare di arbitri il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Queste le sue parole. “Ancelotti? Io e lui calmavamo i giocatori per finire la partita, non esiste un rosso a chi è così collaborativo. La ...

Giuntoli : «Ha deciso Banti - anomalie a ogni partita. Il Napoli si è stufato» : Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. “Banti ha preso decisione e sono anomalie a cui assistiamo ogni domenica per mancanza di personalità degli arbitri. Vediamo questo ogni domenica, con guardalinee che non segnalano mai il fuorigioco per non assumersi la ...

Calciomercato Napoli - le indicazioni di Giuntoli su Ibrahimovic : Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nel pre partita di Champions League che vede la squadra di Ancelotti impegnata a Salisburgo, ha parlato anche di mercato ed in particolare di Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic? Pensiamo alla partita, che è meglio, a gennaio manca tanto. Come ho già detto, fanno molto piacere certe considerazioni da parte di un grande campione come lui, però noi dobbiamo pensare all’oggi, abbiamo ...

Napoli - il ds Giuntoli frena su Ibrahimovic : “manca tanto a gennaio - parlare di lui mi sembra brutto” : Il direttore sportivo del Napoli non si è voluto sbottonare su Ibrahimovic, preferendo concentrarsi sul match con il Salisburgo Aurelio De Laurentiis oggi ha lanciato la bomba, rivelando come il passaggio di Zlatan Ibrahimovic al Napoli dipenda solo ed esclusivamente dallo svedese. AFP/LaPresse Parole forti, che non hanno trovato però l’appoggio di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro che non si è sbilanciato ai microfoni ...

TMW – Napoli - Giuntoli sul talento spagnolo Unai Nunez. I dettagli : Napoli occhi puntati alla Liga: obiettivo Unai Nunez dell’Atletico Bilbao Il Napoli continua a guardare con attenzione la Liga e segue, in particolare modo il giovane e promettente difensore Unai Nunez dell’Atletico Bilbao. Classe 1997, titolarissimo nell’ultimo Europeo U21 stravinto dalla Spagna e già nel giro della Nazionale maggiore del ct Robert Moreno. Questo potente centrale è già nel mirino di top club mondiali ...