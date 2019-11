Napoli | consigliere regionale aggredito da parcheggiatore abusivo | “Ti spacco la testa”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Ildei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato nel contrasto alle attività illegali dei parcheggiatori abusivi, è andato al cimitero Nuovissimo di“perché tanti cittadini ci avevano segnalato la presenza, in questo giorno festivo, di parecchi guardamacchine che chiedevano 5 o 10 euro ad automobile“. A un certo punto, però, Borrelli viene minacciato: “Stavo filmando la situazione quando sono statoe colpito con una spranga. Per fortuna è intervenuta la polizia municipale”. L’aggressore è stato identificato e denunciato. L'articoloda: “Tila testa”. L’episodio ripreso in diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

