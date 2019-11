Musica | ecco i retroscena del Köln Concert Un capolavoro da divorare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) di Enrico Pietra “Lei, anzi, te. Non penserai davvero che mi esibirò con questa merda. Sono notti che non dormo, ho un mal di schiena atroce. Come se non bastasse mi sono fatto cinque ore di viaggio, da Zurigo, per arrivare qui in Germania. E trovo un pianoforte da pivelli, stonato e coi pedali di risonanza sfondati. Ma chi credete di prendere per il culo?”. Quel giorno la furia di uno dei più grandi geni del secolo scorso s’abbattè ribalda e senza freni sulla povera Vera Brandes, nemmeno ventenne. Troppo giovane per organizzare uno all’Opera di Colonia. Troppo inesperta per avere a che fare con Keith Jarrett. E’ un freddo pomeriggio del gennaio 1975 e sta per saltare tutto. Chi conosce bene il piglio cavilloso e pure paranoico del pianista americano non scommette neppure due monete, non si danna. E’ chiaro che quella sera non ci sarebbe stato nessuno. Ma Vera non si ...

