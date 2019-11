MotoGp | Marquez sposta la pressione su Viñales | “il grip della Yamaha è incredibile

Marc Marquez MotoGp - GP Malesia 2019 : “Yamaha forte sul giro secco - io terzo-quarto sul passo gara” : Marc Marquez ha concluso in tredicesima posizione le prove libere 2 del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo si trova così attardato dal leader Fabio Quartararo semplicemente perché non ha provato il time attack, il Campione del Mondo non si è voluto cimentare sul giro secco e si è concentrato sul passo gara in vista del Gran Premio di domenica dove andrà a caccia della sesta vittoria ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : analisi delle prove libere. Marc Marquez braccato da 4 Yamaha - ma occhio a Dovizioso… : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP? Gli spunti di interesse non sono affatto mancati, anzi, e lasciano aperti numerosi scenari sia in ottica qualifiche di domani, sia in ottica gara, ma andiamo con ordine. Se qualcuno temeva che Fabio Quartararo potesse essere ancora alle prese con gli acciacchi dopo le due rovinose cadute di Phillip Island, bene, ha avuto la sua ...

LIVE MotoGp - GP Malesia 2019 in DIRETTA : via alle FP2! Yamaha all’assalto contro Marc Marquez. Dovizioso ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05: VIA alle FP2! 45' importanti per testare le moto 8.04: Danilo Petrucci continua a faticare con la Ducati ufficiale: il pilota ternano è 12° al termine della prima sessione di prove a Sepang 8.03: Un Marquez che, nelle FP1, per la prima volta non ha impressionato particolarmente. Una chance per gli altri? Loading… Loading… 8.02: Lorenzo, al ...

MotoGp – Lorenzo avvisato sin da subito - Marquez svela un retroscena : “sono stato sincero con lui” : Marc Marquez e quel retroscena legato a Jorge Lorenzo: il campione del mondo svela di aver avvisato si da subito il suo compagno di squadra sulle difficoltà della Honda In Malesia è tutto pronto per l’ultimo round del Trittico Asiatico, il penultimo della stagione 2019 di MotoGp: domenica a Sepang si correrà una nuova gara spettacolare. Marquez cercherà sicuramente di ottenere l’ennesimo successo stagionale, o comunque di non ...

MotoGp – Marquez l’amore per il fratello Alex e la parabola di Valentino Rossi : “ha avuto un picco e una discesa - ma…” : Marc Marquez tra elogi a Valentino Rossi e gioia immensa per i successi del fratello Alex: il campione del mondo di MotoGp a cuore aperto La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: Marquez è campione del mondo ormai da diverse gare ma non ha intenzione di abbassare la guardia, pronto per continuare a conquistare successi su successi, per rendere sempre più impeccabile la sua stagione, fatta solo di primi e secondi posti, tranne ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : Marc Marquez punta al sesto successo di fila e al record di punti - Dovizioso e Rossi chiamati al riscatto : Comincia domani con le prime sessioni di prove libere il weekend del Gran Premio della Malesia 2019, 18° e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si gareggia a Sepang nell’ultima prova asiatica del campionato prima di tornare nel Vecchio Continente tra due settimane per il gran finale di Valencia, in cui la stagione 2019 andrà definitivamente in archivio e si comincerà a pensare al 2020 con i primi test. Il titolo iridato è già ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Malesia 2019 : “Il distacco da Marquez è enorme - abbiamo difficoltà con le gomme” : Andrea Dovizioso si proietta al penultimo atto della stagione del Mondiale 2019 di MotoGP sul tracciato di Sepang (Malesia), sperando di avere meno problemi dell’appuntamento in Australia. Il settimo posto a 15″294 dallo spagnolo della Honda Marc Marquez (campione del mondo) è l’evidenza dei soliti problemi in percorrenza di curva della Ducati che, sulla carta, su una pista “Stop&Go” come quella malese, dovrebbe ...

Marc Marquez MotoGp - GP Malesia 2019 : “La moto è eccezionale - proverò a vincere anche a Sepang” : Marc Marquez non ha la minima voglia di fermarsi, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend del Gran Premio di Malesia 2019 di motoGP: Il campione del mondo prosegue imperterrito nel suo dominio consapevole di essere l’uomo da battere in ogni circuito e situazione. Arriva da un filotto di cinque vittorie consecutive, vola con 375 punti in classifica generale, quindi punta (da solo) alla ...

MotoGp – Dovizioso ammette i problemi della Ducati : “distacco enorme da Marquez - siamo in difficoltà con la strategia” : Alla vigilia del weekend del Gp della Malesia, Andrea Dovizioso sottolinea i problemi della Ducati in stagione legati alla velocità e al distacco da Marquez Archiviato un deludente settimo posto nel Gp d’Australia, Andrea Dovizioso si approccia al Gp della Malesia con tanta voglia di riscatto. Il pilota Ducati vuole chiudere il discorso legato alla sua posizione sul podio al più presto, al fine di tenere dietro gli avversari e ...

MotoGp - Marquez insaziabile : “sono in Malesia per vincere - ma il record di punti non mi interessa” : Il pilota della Honda ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Ha già in tasca il titolo mondiale piloti e ha regalato quello Costruttori alla Honda, manca solo quello Team da conquistare, ma lì serve anche l’apporto di Jorge Lorenzo, davvero minimo quest’anno. AFP/LaPresse Marc Marquez non molla nulla, in Australia ha ottenuto la quinta vittoria ...

MotoGp - Marc Marquez : “Non dobbiamo rilassarci - l’obiettivo è sempre la vittoria a Sepang” : Marc Marquez e la fame di vittoria inesauribile. Il campione del mondo della Honda in MotoGP, che ha chiuso i giochi già nel 15° round stagionale in Thailandia, sta dando seguito al suo campionato trionfale. L’iberico, vittorioso anche a Phillip Island (Australia), ha portato i propri successi di tappa a quota 11, inanellando la quinta vittoria consecutiva. Nel penultimo atto di quest’annata, Marc non ha alcuna voglia di fermarsi, ...

MotoGp – Marquez non si rilassa : lo spagnolo Honda motivatissimo per il Gp della Malesia : Marc Marquez non perde motivazione e concentrazione: le parole del campione del mondo alla vigilia del Gp della Malesia E’ arrivato il momento dell’ultimo appuntamento del trittico asiatico, il penultimo round della stagione 2019 di MotoGp. I piloti sono pronti ad affrontare il Gp della Malesia per poi fare ritorno in Europa. Reduce dalla vittoria in Australia, Marquez arriva al circuito di Sepang con sensazioni più che ...