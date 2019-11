Moto3 - risultato prove libere GP Malesia 2019 : Toba il più rapido del venerdì - bene Migno - più indietro Dalla Porta : Il giapponese Kaito Toba (Honda Asia) ha trovato il miglior tempo combinato nella prima giornata del GP della Malesia 2019 dedicata alle prove libere. Dopo una prima sessione segnata da un tracciato di Sepang ancora umido, nel secondo turno i piloti hanno trovato condizioni di caldo davvero estremo, con l’asfalto che ha raggiunto anche i 50° e ha permesso a tutti di migliorare nettamente i tempi della mattinata. Il nipponico ha fermato il ...

Moto3 - risultato qualifiche GP Australia 2019 : primo sigillo in carriera per Marcos Ramirez - un buon Dalla Porta sesto : Lo spagnolo Marcos Ramirez (Leopard) ha conquistato la prima pole position della sua carriera nelle qualifiche del GP d’Australia 2019 della Moto3. Uno dei turni più divertenti della stagione, influenzato pesantemente Dalla pioggia che ha cominciato a cadere proprio pochi minuti prima del via della Q1, si è chiuso con il tracciato asciutto e il 1:38.976 dell’iberico che ha preceduto i connazionali della KTM Aron Canet di ...

Moto3 - Risultato prove libere GP Australia 2019 : Canet davanti a tutti ma Dalla Porta lo bracca da vicino. Male Arbolino : Le seconde prove libere della Moto3 a Phillip Island, dove si sta svolgendo il Gran Premio d’Australia 2019, hanno visto un Aron Canet in grande spolvero. Lo spagnolo della KTM, primo inseguitore di Lorenzo Dalla Porta nel Mondiale e grande deluso del weekend di Motegi, non solo ha stampato il miglior tempo assoluto in 1:36.809 ma ha anche mostrato un ottimo passo lungo tutta la durata del turno dimostrando di essere particolarmente ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Giappone 2019 : “Sono al settimo cielo - dedico questo risultato a mia nonna” : Lorenzo Dalla Porta vince da campione il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Honda Leopard Racing conquista il secondo successo stagionale e, approfittando delle cadute di Aron Canet e di Tony Arbolino, fa il vuoto in classifica generale a tre corse dal termine. Il nostro Portacolori, infatti, può vantare 47 lunghezze di vantaggio sull’iberico e, in vista del prossimo ...

Moto3 - Risultato GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta domina a Motegi! Canet cade e il toscano vola a +47 in classifica : Aron Canet cade, Lorenzo Dalla Porta ringrazia, vince il Gran Premio del Giappone 2019 di Moto3 e scappa via a livello di classifica generale. A tre gare dal temine, infatti, il Portacolori del team Honda Leopard Porta il suo margine di vantaggio sul rivale della KTM Max Racing a +47 punti, mettendosi quindi nella migliore situazione possibile per questo ultimo scorcio di stagione. Il pilota toscano ha disputato una prova di grande maturità, ...

Moto3 - risultato qualifiche GP Giappone 2019 : Antonelli è un marziano! Commovente pole position al rientro - Dalla Porta sesto : Una storia bellissima. Niccolò Antonelli a poco più di un mese Dalla doppia frattura a clavicola sinistra e polso destro subita durante a Misano si prende una clamorosa pole position durante le qualifiche del GP del Giappone 2019 di Moto3, la terza partenza al palo stagionale ma certamente la più emozionante. Le condizioni erano ancora bagnate, con il tracciato che, dopo la forte pioggia caduta nella notte e nella mattina, sembrava destinato a ...

Moto3 - risultato FP3 GP Giappone 2019 : Ogura padrone di casa sul bagnato - Migno continua a sorprendere : La pioggia ha accolto team e piloti al risveglio a Motegi, bagnando il tracciato per la terza sessione di prove libere del GP del Giappone 2019 e rendendo di fatto definitiva la classifica delineatasi ieri per il passaggio del turno alla Q2. Questa mattina il più rapido di tutti in condizioni proibitive è stato il padrone di casa Ai Ogura (Team Asia) che ha regalato più di qualche gioia al sempre caloroso pubblico nipponico anche in giornate più ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Andrea Migno vola e precede Ramirez e McPhee - Dalla Porta 11° davanti a Canet : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di Moto3 regala colpi di scena ed emozioni non di poco conto. Sul circuito di Motegi si addensano pesanti nuvoloni per la pioggia tanto attesa nelle prossime ore, per cui tutti i piloti scendono in pista per cercare il tempo che permetterebbe loro di qualificarsi direttamente per la Q2. Chi ne fa le spese, senza dubbio, sono Tony Arbolino e Niccolò Antonelli, che escono Dalla ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta cade ma è primo davanti ad Aron Canet - Arbolino 4° : La lotta per il titolo in Moto3 è grande protagonista della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019. Sul circuito di Motegi, infatti, il leader del campionato, Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard), ha chiuso al comando il primo turno con il tempo di 1:57.240, precedendo per 124 millesimi il suo rivale verso il titolo, lo spagnolo Aron Canet (KTM Max Racing). Per il nostro rappresentante, anche un momento pericoloso nel ...

Moto3 - Lorenzo Dalla Porta GP Thailandia 2019 : “Volevo vincere per mia nonna. Un gran risultato in un weekend difficile” : Un GP della Thailandia 2019 da sogno quello di Lorenzo Dalla Porta che oltre all’ottavo podio stagionale vede il proprio vantaggio in classifica nel Mondiale della Moto3 salire a 22 punti sullo spagnolo Aron Canet e a 44 su Tony Arbolino. L’iberico è stato atterrato da una staccata scomposta del sudafricano Darryn Binder mentre il lombardo ha accusato problemi ad un guanto e ora per il titolo la strada diventa decisamente in ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Thailandia 2019 : Celestino Vietti firma la prima pole in carriera! 9° Arbolino - 10° Dalla Porta : Una delle Qualifiche più intense e divertenti dell’anno si è conclusa con un epilogo a dir poco sorprendente e dolce per i colori italiani grazie alla prima pole position della carriera di Celestino Vietti nel Motomondiale. Il rookie dello Sky Racing Team VR46 si è imposto nelle Qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 a coronamento di una rincorsa partita veramente da lontano, considerando il suo 20° posto di ieri nella combinata ...