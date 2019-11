Milano | 31enne travolto e ucciso da un treno della metropolitana

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Un brutto fatto di cronaca si è verificato questa mattina 1 novembre a, dove un ragazzo di 31 anni è statoda unM2 sulla linea Abbiategrasso-Assago. Per motivi di privacy le sue generalità non sono state diffuse. L'incidente si è verificato tra le stazioni di Cascina Gobbo e Udine, all'altezza di via Palmanova. Proprio in quel punto i binarimetro risalgono in superficie. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dal capoluogo lombardo si tratterebbe di un gesto volontario. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza: purtroppo però il ragazzo non ce l'ha fatta ed è morto sul posto, almeno così riferisce la testata giornalistica locale onlineToday....

milanomagazine : Milano, tragedia sulla metropolitana: 31enne muore sotto le rotaie -