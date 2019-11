Milan | Paquetà non risparmia una stoccata a Giampaolo | “con lui troppi fuori ruolo Con

Milan - Paquetà contro Giampaolo : “troppa confusione e giocatori fuori ruolo. Meglio Pioli!” : Una vittoria fondamentale in ottica classifica. Ieri sera il Milan ha superato 1-0 la Spal e si è leggermente allontanato dalla zona retrocessione. I miglioramenti sul piano del gioco ce ne sono pochi, nonostante il cambio di allenatore, ma secondo Paquetà con Stefano Pioli qualcosa è cambiato. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista brasiliano infatti non ha risparmiato le critiche verso Marco Giampaolo. Ecco le sue parole: “Ci ...

Roma-Milan live - gol annullato a Paquetà! : Roma Milan live, le formazioni ufficiali – Allo stadio Olimpico, nona giornata del campionato di Serie A, va in scena un classico del campionato italiano. Una Roma incerottata vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Cagliari e Samp. Per i giallorossi il successo casalingo manca da oltre un mese e questa sera diventa fondamentale centrare i tre punti per non perdere altro terreno dal terzo posto. Non ...

Roma-Milan live - le formazioni ufficiali : Perotti e Paquetà dal 1' : formazioni ufficiali Roma Milan – Allo stadio Olimpico, nona giornata del campionato di Serie A, va in scena un classico del campionato italiano. Una Roma incerottata vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Cagliari e Samp. Per i giallorossi il successo casalingo manca da oltre un mese e questa sera diventa fondamentale centrare i tre punti per non perdere altro terreno dal terzo posto. Non meno ...

Milan - il Psg potrebbe offrire 60 mln per Paquetà : al suo posto arriverebbe De Paul : Il centrocampista Lucas Paqueta rimane ancora un punto interrogativo per il Milan ecco che, almeno stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto in agguato ad intervenire. Il nazionale brasiliano è arrivato dal Flamengo per la cifra di 35 milioni di euro a gennaio scorso, quando Leonardo era il direttore sportivo dei rossoneri. Nonostante sia stato a Milano solo per 10 mesi, Paqueta ha già lavorato con tre ...

LIVE Milan-Lecce 0-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : si comincia - Paquetá e Kessié titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Il Milan non perde contro una squadra neopromossa dall’aprile del 2018, contro il Benevento. 20.25 Il Milan ha perso solo due volte nelle ultime trenta partite contro il Lecce. 20.20 Due trequartisti per il Lecce con Falco e Mancosu che agiranno dietro l’unica punta Babacar. 20.15 La sorpresa è Piatek fuori anche con Pioli che preferisce un giocatore mobile alla sua prima. 20.10 Ecco i ...

Calciomercato Milan – Bilancio in rosso - servono cessioni importanti : Donnarumma e Suso i più costosi - ma occhio a Paquetà : Il Milan rende noti 145.9 milioni di rosso di Bilancio per l’esercizio 2018-2019. servono cessioni per rimpinguare le casse della società: diversi big potranno essere sacrificati La situazione in campo non è delle migliori, quella del Bilancio è anche peggio. Per il Milan sono giorni tribolati anche dal punto di vista finanziario: il Bilancio 2018-2019 ha certificato un buco di 145.9 milioni, conti in rosso per 20 milioni in più ...

Milan - il mercato a bilancio : 38 milioni per Paquetá : Il bilancio al 30 giugno 2019 del Milan permette anche di “ufficializzare” alcune delle cifre del calciomercato rossonero, tra acquisti e cessioni. Nel corso dell’esercizio 2019, la società rossonera ha iscritto a bilancio complessivamente 12,6 milioni di euro in plusvalenze: la fetta maggiore riguarda la cessione di Locatelli al Sassuolo per 12 milioni (plusvalenza di […] L'articolo Milan, il mercato a bilancio: 38 milioni per Paquetá è ...

Milan - Pioli si presenta : “Il mio slogan? Vincere. Suso non si discute - Paquetà è una mezzala” : Dopo avere apposto la firma sul contratto che lo legherà al Milan per le prossime due stagioni, Stefano Pioli è stato presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Sulla sua carriera: “Mi preparo a questa avventura con grande entusiasmo, sono stato chiamato da uno dei club più importanti al mondo. Sono sicuro di fare un ottimo lavoro con la squadra, ci sono buoni giocatori”. Sullo scetticismo attorno alla sua figura: ...

Milan - Lucas Paquetà out : contrattura al flessore - quanto resta fuori : Non c'è pace a Milanello. Come se non bastassero i risultati a dir poco non esattamente entusiasmanti, ora ci si mettono anche gli infortuni. Lucas Paquetà, uscito malconcio dall'allenamento di ieri, ha accusato un fastidio muscolare che fatto temere per il peggio e la risonanza ha evidenziato una c

Torino-Milan : probabili formazioni - Ansaldi e Paquetà indisponibili per problemi fisici : Torino-Milan è una gara che vedrà protagoniste due squadre che stanno attraversando un momento critico sia a livello di prestazioni che di risultati. Le due contendenti nelle prime quattro giornate hanno entrambe ottenuto due vittorie e due sconfitte, ma nell’ultimo turno hanno subìto una battuta d’arresto, i granata nella trasferta di Genova contro la Sampdoria e i rossoneri nel derby contro l’Inter. Il Torino era partito molto bene in ...

Infortunio Paquetà - il calciatore del Milan salta il Torino : Infortunio PAQUETA – Si è conclusa la 4^ giornata del campionato di Serie A, nella serata di sabato si è disputata la partita tra Milan e Inter, successo del club nerazzurro grazie alle reti siglate da Brozovic e Lukaku, partita veramente negativa per i rossoneri che hanno iniziato la stagione con il freno a mano tirato. Il tecnico Giampaolo è già finito nel mirino della critica, le prossime partite saranno fondamentali e partire ...

Milan - infortunio per Paquetà nel derby : il brasiliano costretto a saltare il match con il Torino : Il centrocampista brasiliano è uscito acciaccato dalla stracittadina di sabato, riportando un problema muscolare che lo mette fuori causa per il match di giovedì Archiviata la sconfitta arrivata nel derby, il Milan è tornato subito al lavoro per preparare la prossima sfida che vedrà i rossoneri impegnati a Torino. La settimana però non è cominciata per il verso giusto, considerando l’infortunio riportato da Lucas Paquetà nella ...

Milan : infortunio per Paquetà - in difesa per gennaio ci sarebbe l'idea Aurier : Nel Milan il centrocampista offensivo Lucas Paquetá potrebbe saltare la partita di giovedì contro il Torino a causa di un infortunio. Finora la stagione di Paquetá non è stata come si aspettava, poiché trova difficile adattarsi alle richieste di Marco Giampaolo e si è trovato a partire dalla panchina in due delle 4 partite dei rossoneri in questa stagione. Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Italia, Paquetá è uscito fisicamente malconcio ...

Milan-Inter - Giampaolo : “Gioca Conti - con Paquetà una semplice chiacchierata” : Mister Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo derby contro l’Inter. Molti i punti toccati dal tecnico milanista, di seguito le sue parole. Su San Siro e l’emozione del derby: “E’ una sensazione che proverò domani sera. Mi hanno raccontato della passione e del clima che ci sono. Vi dirò dopo la partita che emozioni proverò”. Sull’importanza di fare risultato: “Noi vogliamo ...