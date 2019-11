Migranti | la Alan Kurdi entra in acque territoriali italiane

Migranti - la nave Alan Kurdi è entrata in acque italiane : da sette giorni ha 88 persone a bordo : La nave Alan Kurdi è entrata nelle acque territoriali italiane. Da sette giorni in attesa di un porto sicuro in cui sbarcare gli 88 Migranti presi a bordo, l’imbarcazione si trova a poche miglia dalle coste della Sicilia sud-orientale. “Proprio ora siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde”, ha annunciato la Sea Eye, la ong che si trova a bordo del natante. “Nonostante la ...

La nave Alan Kurdi entra in acque italiane con 88 Migranti a bordo : "Cerchiamo riparo" : “Proprio ora siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde”. Lo annuncia la Sea Eye, la ong a bordo della Alan Kurdi.“Nonostante la soluzione diplomatica per le restanti 88 persone salvate a bordo della Alan Kurdi - continua il tweet -, non ci è stato ancora assegnato un porto sicuro. Un altro capitolo buio per la fortezza Europa”.

Migranti - Malta concede il porto alla Open Arms - resta in mare invece la Alan Kurdi : La nave spagnola consegnerà alla Marina de La Valletta le 15 persone soccorse due giorni fa in zona sar libica, a vuoto gli appelli della Ong tedesca

Ocean Viking a Pozzallo per lo sbarco. 105 Migranti ancora bloccati su Open Arms e Alan Kurdi : Ocean Viking con 104 migranti si trova al porto di Pozzallo, dove le persone verranno sbarcate a breve. Ma altre 105 persone attendono l'indicazione di un porto sicuro: si tratta di 90 migranti salvati due giorni fa da Alan Kurdi e di altri 15 recuperati ieri da Open Arms: tra loro ci sono anche bambini piccoli.Continua a leggere

Migranti - in 104 sulla Ocean Viking da dieci giorni. La ong : “Dateci un porto sicuro”. Altri 90 sulla Alan Kurdi : La Ocean Viking in mare da 10 giorni con 104 Migranti salvati. La Alan Kurdi con Altri 90 soccorsi nella giornata di sabato 26. E nessun porto sicuro assegnato dal ministero dell’Interno guidato da Luciana Lamorgese. Nonostante entrambe le navi lo abbiano chiesto all’Italia. E la Commissione europea che fa sapere di essere pronta ad intervenire ma di non aver ricevuto per ora da Roma alcuna richiesta di occuparsi di trovare Paesi ...

Paura sulla Alan Kurdi - motovedette libiche sparano per impedire soccorso ai Migranti : motovedette libiche hanno sparato in aria e in acqua durante le operazioni di soccorso della nave umanitaria Alan Kurdi a un gommone a Nord-Ovest di Zuwara, la largo della Libia. "Hanno ostacolato il soccorso minacciando l'equipaggio e sparando, mettendo in serio rischio la vita delle persone" denunciano dalla Ong.Continua a leggere

Migranti : Sea watch - 'equipaggio Alan Kurdi minacciato dai libici' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "L'equipaggio di #AlanKurdi é in questo momento minacciato dai libici. “Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte". E' l'allarme lanciato dalla ong Sea watch su Twitter.

Volantini contro Don Biancalani : Quanto ci guadagni sui Migranti? : "Prete frocio razzista. Quanto ci guadagni? Vergognati". Don Massimo Biancalani, il parroco di Pistoia da anni attivo nell'accoglienza dei migranti, ha pubblicato su Facebook una foto con questa serie di insulti che sono comparsi su alcuni Volantini lasciati davanti alla chiesa di Vicofaro. Don Biancalani si è detto molto amareggiato "non tanto per questo gesto sicuramente frutto di una mente malata e perversa... ma dei pesantissimi silenzi che ...