Migranti, Alan Kurdi in acque italiane

La ong Sea Eye annuncia che la nave,con a bordo 88tratti in salvo 7 giorni fa al largo delle coste libiche, è entrata "interritorialiper cercare riparo dal vento e dalle onde". In mattinata una 20enne è stata evacuata dalla Guardia costiera,ma spiega la Ong in un tweet,"nonostante la soluzione diplomatica per le restanti 88 persone salvate non ci è stato assegnato un porto sicuro". Intanto Alarm Phone segnala che una quarantina di persone inmaltesi sono in difficoltà.(Di venerdì 1 novembre 2019)