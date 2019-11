Meteo Novembre | le Previsioni dell’Aeronautica Militare | precipitazioni sopra la media al

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) Mentre ci avviamo verso il primo weekend diall’insegna del maltempo, con la Protezione Civile che ha emanato la sua allerta, il serviziorologicoha pubblicato la sua tendenza mensile. Sembra che fino a metà, le regioni del Centro-Nord avrannola. Ecco lefino all’1 dicembre. 04 – 102019 Pressione in calo al Nord per una discesa di aria fredda, in particolare sul Nord-Ovest, che si estenderà anche alle regioni centro-meridionali tirreniche; permane, invece, un regime in prevalenza anticiclonico sul resto del Meridione. Decisa anomalia nel campo delleche risulteranno oltre la, in particolare il settore occidentale; non sono attese, invece, variazioni sostanziali rispetto alladel periodo sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Le temperature subiranno una ...

SkyTG24 : L'inizio di #novembre ha portato l'autunno in tutta Italia con temperature in calo e piogge in arrivo ?? Le nostre… - SkyTG24 : Le previsioni meteo del weekend da sabato 2 a domenica 3 novembre - novasocialnews : Maltempo, scatta l'allerta meteo: weekend con l'ombrello per molti italiani #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -