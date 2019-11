Matteo Renzi | «Avanti con o senza Giuseppe Conte Auto aziendali? via la tassa»

Matteo Salvini demolisce Italia Viva : "Signor Renzi - la faccia come il retro. Si è inventato un partitello" : Il duello televisivo da Bruno Vespa non ha placato gli animi, Matteo Salvini è tornato a parlare dell'altro Matteo: "Il signor Renzi ha la faccia come il retro, per essere eleganti. Ha fatto nascere il governo per il terrore delle elezioni, per il terrore di perdere la poltrona, si è inventato un pa

Matteo Renzi - bluff svelato dal suo ex fedelissimo Nardella : "Lui lo sa bene...". La verità su Pd e M5s : Il bluff di Matteo Renzi svelato da Dario Nardella, sindaco di Firenze, suo successore, ex delfino e, forse, pure ex fedelissimo. Rimasto nel Pd senza seguire il capo nel progetto Italia Viva, già qualche giorno fa Nardella aveva tirato un colpo basso a Renzi invocando un cambio radicale al Nazareno

Va combattuta sia l'evasione che l'invasione fiscale - dice Matteo Renzi : “Ritrovarmi alleato con M5s mi costa, mi costa molto”. In un'intervista a Il Messaggero di Roma, il leader di Italia viva Matteo Renzi, artefice numero uno della nascita del governo Conte bis, dice – di rientro dagli Emirati Arabi – che questa legislatura può pure arrivare a scadenza naturale, il 2023, anche con Conte presidente del Consiglio, ma tutto “dipende da come funziona il governo”. Tuttavia Renzi ritiene “folle” pensare di ...

Ultimi sondaggi elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

Matteo Renzi e Matteo Salvini - patto segreto : obiettivo - evitare Romano Prodi al Quirinale : Matteo Renzi avrebbe cambiato idea. Ora l'idea di un ritorno alle urne in tempi brevi gli andrebbe benissimo. In primis per la crisi che si sta vivendo all'interno dell'esecutivo giallorosso e che andrà a rafforzare il consenso del centrodestra. Ma la seconda motivazione è che se su va a votare dopo

Sondaggio Ixè per Cartabianca : Matteo Renzi sprofonda sotto il 4% - male anche Pd e M5s : Torna il Sondaggio Ixè per Cartabianca, la trasmissione politica di Rai3. Come era ampiamente prevedibile, l'effetto Umbria si inizia già ad avvertire anche nelle intenzioni di voto degli italiani. I quali, per il momento, non sembrano riporre particolare fiducia in Matteo Renzi, il grande assente d

Matteo Renzi - Massimo Cacciari : "Il Pd non può andare avanti così - Zingaretti faccia come Matteo" : Quando Massimo Cacciari parla di Matteo Renzi, solitamente non lesina critiche. A malincuore, il filosofo è però 'costretto' ad utilizzare l'ex rottamatore in qualità di esempio positivo da seguire. Lo fa in un'intervista a Il Tempo, parlando del Pd e in particolare di Nicola Zingaretti, che "non pu

Matteo Renzi e quel problema nel casting di Italia Viva : In esclusiva ogni settimana sull'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco Dambrosio Perché Makkox proprio non lo sa disegnare Nicola Zingaretti " Giachetti e quel problemino della coerenza sul taglio dei parlamentari" Makkox vi spiega perché far votare i sedicenni tutto sommato è una buona idea" La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa su cui polemizzare" Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al ...

Guido Crosetto su Matteo Renzi : "Perché è lui il vero erede di Silvio Berlusconi" : Non è "stupito" della vittoria del centrodestra in Umbria, Guido Crosetto, ex parlamentare di Forza Italia e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. Se la aspettava, dice, la vera sorpresa invece è Giorgia Meloni che ha doppiato Forza Italia. "Lei rappresenta oggi la nuova destra", spiega Crose

Emilia Romagna - Stefano Bonaccini teme la sconfitta : "Matteo Renzi - aiutami tu" : La metafora del "pugile alle corde" è spesso abusata, ma è assai calzante per fotografare la situazione attuale del centrosinistra. Incassato un colpo durissimo in occasione delle elezioni regionali in Umbria, l'alleanza Pd-M5s che regge il governo avrà presto un'altra votazione da affrontare, quell

Matteo Renzi - lo sfogo privato contro il Pd : "Una scelta allucinante - dei dilettanti allo sbaraglio" : Il diavolo si nasconde nei dettagli. In questo caso nelle ultime righe del retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale, dove si dà conto della presunta missione di Matteo Salvini: attrarre 20 grillini nella Lega e, dunque, far capitolare il governo. Ma il diavolo nascosto nei dettagli in

Matteo Salvini inchioda Renzi & Co : "Gli italiani non hanno tempo per le loro beghe. Prima si vota meglio è" : Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, attacca il governo giallo-rosso alla luce del risultato delle elezioni regionali in Umbria dove il centrodestra ha trionfato. "Quando Matteo Renzi dice che non vuole alleanza con Pd e M5s e l'ha fatta nascere lui, quando Nicola Zingaretti e Giuseppe Con

Ultimi Sondaggi politico elettorali - numeri impietosi per Pd e M5S - boom per Lega e Fratelli d’Italia - in discesa anche Italia Viva di Matteo Renzi : Gli Ultimi Sondaggi resi pubblici da La7, durante la diretta per lo spoglio delle elezioni regionali in Umbria, sono impietosi per il governo giallorosso. La tendenza del voto in Umbria sembra proprio che, purtroppo per Zingaretti e Luigi Di Maio, si una tendenza nazionale. Il Partito Democratico, secondo i Sondaggi di SWG, perde in una sola settimana l’0,8% delle intenzioni di voto, diventando il terzo partito in Italia con il ...

Regionali - Emilia Romagna - il Pd è già disperato : Stefano Bonaccini apre a M5s e Matteo Renzi : La fragorosa sconfitta in Umbria dell'alleanza di governo Pd-M5s (alla prima uscita elettorale in coalizione) può avere ripercussioni anche sul prossimo voto regionale, in programma in Emilia Romagna il 26 gennaio 2020. Lo sa bene il centrosinistra, che è davanti ad un bivio: frammentarsi potrebbe t