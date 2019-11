Matteo Berrettini si qualifica alle Finals di Londra | è nella storia del tennis italiano

Atp di Londra - Monfils messo ko ai quarti e Matteo Berrettini vola alle Finals : Matteo Berrettini è ufficialmente qualificato alle Atp Finals di Londra. Il francese Gael Monfils, suo unico rivale nella corsa al torneo riservato ai primi otto giocatori della race, è infatti stato sconfitto nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy. A mettere fine alla corsa del benia

Tennis - ATP Finals 2019 : calendario - date - programma - orari - tv e streaming. Come vederle? C’è Matteo Berrettini : Le ATP Finals 2019 si disputeranno alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) dal 10 al 17 novembre. Si tratta del torneo di Tennis a cui partecipano gli otto migliori Tennisti della stagione, pronti a darsi battaglia sul cemento indoor della capitale britannica per la conquista del prestigioso trofeo: in poche parole è il caro vecchio Masters di fine anno che ha semplicemente cambiato nome ma non la sostanza e la sua importanza, anche sotto il ...

Atp Finals 2019 - Matteo Berrettini è il terzo italiano a qualificarsi! Succede ad Adriano Panatta e Corrado Barazzutti : Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. Il romano si è qualificato per le ATP Finals 2019, diventando il terzo azzurro di sempre a centrare questo traguardo. Decisiva la sconfitta di Gael Monfils nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy contro il canadese Denis Shapovalov, che ha aperto le porte di Londra a Berrettini. In precedenza a qualificarsi per il Master di fine anno erano stati Adriano Panatta nel 1975 e ...

Tennis - ATP Finals 2019 : tutti i qualificati al torneo di fine anno. C’è Matteo Berrettini a Londra! : Si è delineato ufficialmente il quadro dei qualificati alle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno. L’appuntamento andrà in scena a Londra (Gran Bretagna) dal 10 al 17 novembre, si comporranno due gironi da quattro atleti ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta e i primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate. Ci sarà anche Matteo Berrettini che si è ...

Matteo Berrettini si qualifica per le Atp Finals! Shapovalov batte Monfils e regala una pagina epica al tennis azzurro : Dopo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978, Matteo Berrettini è il terzo italiano nella storia a qualificarsi per le ATP Finals: decisiva, in tal senso, la netta vittoria del canadese Denis Shapovalov sul transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il nordamericano ha spazzato via, con un duplice 6-2 in un’ora di gioco il padrone di casa, regalando il pass per l’ultimo atto ...

Monfils-Shapovalov oggi - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Matteo Berrettini spettatore interessato : Siamo arrivati al venerdì dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. È tempo dei quarti di finale. Saranno in campo Rafa Nadal e Novak Djokovic, ma il match più importante, quantomeno per noi italiani, sarà quello che metterà di fronte il padrone di casa Gael Monfils ed il canadese Denis Shapovalov. La sfida, che secondo programma prenderà il via alle ore 19.30 (salvo prolungarsi dei due match precedenti, in quel caso inizierà al termine di ...

Atp Finals 2019 - Matteo Berrettini si qualifica se… Monfils-Shapovalov sfida decisiva : il destino dipende dal canadese : Matteo Berrettini attualmente è ottavo nella Race ATP, ed è ancora in corsa per l’ultimo posto ancora a disposizione per le Finals, che si giocheranno a Londra dal 10 al 17 novembre: al Masters 1000 di Parigi-Bercy resta un solo avversario per il romano, che si è fermato ieri a quota 2670, ovvero il francese Gael Monfils, che oggi ha vinto negli ottavi di finale, salendo a 2530, e che per restare dietro all’azzurro non deve ...

Matteo Berrettini si qualifica per le ATP Finals se… Il romano deve sperare in Nadal - Albot o Zverev. Tutte le combinazioni : Pur essendo uscito ieri dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, Matteo Berrettini è ancora con la mente al Palais Omnisports. Questo perché la sua corsa alle ATP Finals, ora, dipende da almeno altri due risultati, che potrebbero diventare di più a seconda di quello che accadrà soprattutto nei prossimi due giorni. Dopo l’eliminazione dell’australiano Alex de Minaur, sconfitto per 6-3 6-4 dal greco Stefanos Tsitsipas al terzo turno, sono ...

Tennis - Monfils può davvero spezzare il sogno di Matteo Berrettini? La corsa del romano verso le ATP Finals : si qualifica se… : Matteo Berrettini deve solo incrociare le dita e sperare nei risultati altrui per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno solare. L’azzurro è stato eliminato da Jo-Wilfried Tsonga al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, il francese si è letteralmente scatenato nella serata di ieri e il romano non è riuscito a esprimere il suo gioco migliore: un ko pesantissimo ...

Tennis : Matteo Berrettini fallisce l’esame a Parigi-Bercy - ma la stagione resta fantastica : Inutile negarlo, c’è delusione dopo l’uscita di scena anzitempo di Matteo Berretini dal Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, neo n.9 del mondo e sicuro di chiudere la stagione nella prestigiosissima top-10 del ranking ATP, non è riuscito a superare l’esame rappresentato dal match contro il padrone di casa Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del mondo, ma ex n.5 ATP). Una prova negativa quella del romano, che ha sentito ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Deluso del match - ma non devo dimenticare cosa ho fatto in questa stagione” : Matteo Berrettini è il volto della delusione e dell’amarezza al termine del confronto di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro è stato eliminato dal francese Jo-Wilfried Tsonga (attuale n.35 del mondo), non trovando mai il ritmo giusto e avendo meno intensità di quello che ci si sarebbe aspettati. Ora, la sua qualificazione alle ATP Finals di Londra non dipenderà più da lui e potrebbe essere un altro transalpino a ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Matteo Berrettini esce subito di scena - Tsonga vola agli ottavi di finale e si attende per le Finals : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, visibilmente provato fisicamente e mentalmente, si è dovuto arrendere al francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 26 minuti di partita. Un match nel quale il romano non ha mai trovato il ritmo giusto, soffrendo lo schema servizio-dritto del suo rivale, in grande spolvero nella serata ...

