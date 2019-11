Matrimonio a prima vista | anticipazioni 5 novembre | bacio a stampo tra Fulvio e Federica

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Ledi4 sullo speciale 6 mesi dopo, riportano dei clamorosi colpi di scena. La puntata andrà in onda su Real Time il prossimo 5, ma è già possibile scoprire cosa è successo a ciascuna coppia. Infatti, sul portale a pagamento Dplay, il programma è stato trasmesso in antelo scorso 29 ottobre. A quanto pare molte cose sono cambiate dall'ultima volta. Nel dettaglio, ci sono stati dei sorprendenti risvolti destinati a lasciare il pubblico a bocca aperta. Come riportato da 'TvBlog', Cecilia e Luca hanno divorziato per scelta di lui. Ci sono delle grosse novità anche pere per Ambra e Marco. I primi si sono rivisti e, per l'occasione, si sono baciati davanti alle telecamere della nota trasmissione....

