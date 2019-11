Mara Carfagna è sempre più vicina all' addio a Forza Italia

Fonte : agi

(Di venerdì 1 novembre 2019) Ira di Silvio Berlusconi controCarfagna. Si accomodi fuori dachi critica in maniera "strumentale" le posizioni del partito, fa capire il Cavaliere. "Mi aspetto che nel Movimento che ho fondato nessuno si permetta di avanzare dei dubbi sul nostro impegno a fianco di Israele e del popolo ebraico, contro l'antisemitismo e ogni forma di razzismo", scandisce nella nota, diffusa all'indomani delle critiche della vice presidente della Camera all'astensione di FI alla istituzione della commissione Segre. L'incontro con Toti "Le discussioni,legittime, si fanno all'interno e non a colpi d'agenzia: se qualcuno vuole invece seguire strade già percorse da altri, ne ha naturalmente la libertà, ma senza danneggiare ulteriormentesollevando dubbi sui nostri valori e sui nostri comportamenti", aggiunge Berlusconi. E il riferimento alle "strade percorse da ...

