Manovra | cosa cambia per le partite Iva | meno accertamenti per chi fa solo fatture

Manovra - cosa cambia per le famiglie nel 2020 : non c’è la ‘carta bimbi’ - il bonus bebè è per tutti e aumenta il voucher nido per i redditi bassi : Il bonus bebè diventa universale. Il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, passando dagli attuali 1.500 euro a 3mila euro. Mentre per l’assegno unico, al di là che si chiamerà o meno ‘carta bimbi‘, bisognerà aspettare un altro anno. Sono queste le principali novità previste nell’ultima bozza della Manovra giallorossa per le famiglie, dove sono stati aggiunti 600 milioni di euro, ...

La Manovra economica verso la versione definitiva. Ecco cosa contiene l'ultima bozza : Prende forma Prende forma la manovra economica del governo giallo-rosso. Nell’ultima bozza del documento ci sono lo stop all’aumento della cedolare secca sugli affitti, si ferma la stretta sulla Flat tax per i lavoratori autonomi e nuove risorse per il piano Impresa 4.0 ma per investimenti che siano sostenibili dal punto di vista ambientale. Il vertice di maggioranza di ieri ha corretto il disegno di legge di Bilancio, approvato ...

Meno tasse in Manovra e aiuti a famiglie - partite Iva e affitti : ecco cosa cambia Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Manovra - il falco Dombrovskis : "Non la bocciamo - ma qualcosa ci preoccupa". Avviso ai giallorossi : Non vi bocciamo, ma vi seguiamo da vicino. Questo in estrema sintesi quanto detto dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando della Manovra allo studio del governo giallorosso. "Non stiamo al momento prendendo in considerazione di rigettare la legge di Bilancio - ha pr

Pensioni e Manovra 2020 - Di Maio (M5S) : 'Sicuramente ci sarà qualcosa in più' : Prosegue l'accesa dialettica tra governo e sindacati in merito al testo della nuova legge di bilancio 2020 ed all'accoglimento delle rivendicazioni avviate dalla piattaforma sindacale sul nodo delle Pensioni e sugli altri punti considerati come fondamentali. Sul punto, finora, il confronto avvenuto attraverso diversi tavoli non sembra aver dato i risultati sperati, anche se le parti continuano a dialogare alla ricerca di una soluzione ...

Che cosa c'è nella lettera di risposta dell'Italia alla Commissione Ue sulla Manovra : Il progetto di bilancio dell'Italia per il 2020 “non costituisce una deviazione significativa” dalle regole, scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta ai commissari Ue Dombrovskis e Moscovici sulla manovra. Il deficit strutturale mostra un “leggero deterioramento”,

Manovra - l’Italia risponde alla Commissione Ue : cosa dice la lettera del ministro Roberto Gualtieri : La Manovra approvata dal governo italiano "non costituisce una deviazione significativa" rispetto agli sforzi promessi dal nostro Paese per risanare il debito e conti pubblici: le stime del Documento programmatico di bilancio inviate a Bruxelles sono prudenti. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione Ue.Continua a leggere

Manovra e detrazioni Irpef - cosa cambia nel 2020 : Un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti con una fascia di reddito superiore ai 120mila euro: ecco la sforbiciata prevista all'interno dello schema sulla Manovra inviato a Bruxelles. Questo però non interesserà tutte le detrazioni possibili: ad esempio, non verranno toccate quelle per spese mediche. Ma facciamo chiarezza su cosa comporta.Continua a leggere

Manovra - slittano stretta su contante e Pos : cosa cambia : slittano al primo luglio sia il muovo tetto a 2 mila euro sull'utilizzo del contante sia le sanzioni per commercianti ed esercenti che rifiutano i pagamenti elettronici. Con questo compromesso la...

Manovra - dal supermercato alla banca : cosa cambia con le nuove regole sull'uso del contante : Un pacchetto articolato in più misure che scommette sull'equazione meno contanti meno evasione. Simbolicamente rappresenta una parte importante della strategia messa in campo con la legge di...

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Cosa succede ora con la Manovra : Prossime tappe per l'approvazione della legge più importante dell'anno e Cosa se ne dice (L'opinione generale è: "meh")

Manovra - tutte le tasse del 2020 : cosa pagheremo di meno : Con la Manovra di bilancio sono introdotte alcune misure che vanno a vantaggio del poter d'acquisto delle famiglie: dopo la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva da 23,1 miliardi, il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori è la seconda misura principale del pacchetto. Ma c'è anche l'eliminazione del supeticket sanitario previsto da settembre.Continua a leggere