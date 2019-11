Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Trovato l’accordo sullanel governo, c’è già chi nella maggioranza protestale tasse e chiede che la legge di Bilancio venga modificata in Parlamento. In prima linea naturalmente Matteo Renzi che non perde occasione per differenziarsi dalla coalizione Pd-M5s e ha assicurato Italia viva “darà battaglia” in Aulale tasse su, plastica e zucchero. Ma questa volta non è solo. A esporsi oggi c’è anche il vice ministro M5s al Mise Stefanoche, pur dicendosi soddisfatto per l’eliminazione dei 100 milioni di indennità dei ministeri, ha chiesto che “si faccia di più per le imprese”: “La norma sulleè stata modificata, ma a me non piace”, ha dichiarato, “così si fa pagare solo chi già paga“. Ieri a cercare di placare le polemiche era intervenuto il ministro ...

TutteLeNotizie : Manovra, Buffagni (M5s) contro tassa su auto aziendali: “Fare di più per imprese”. E Renzi… - bizcommunityit : Manovra, cambia norma su auto aziendali: imponibile al 60%, escluse elettriche e ibride - pure_true80 : Stanno sempre con i più deboli. Come se le auto aziendali fossero a beneficio di tutti i lavoratori e non di dirige… -