Maltempo | frana il muro di un parcheggio | traffico in tilt nel Vesuviano Strade allagate

Maltempo Calabria : “Al via i lavori in seguito alla frana di Bagnara” : “Tra qualche giorno inizieranno i lavori che, finalmente, metteranno fine all’isolamento della zona Santa Barbara di Pellegrina, nel comune di Bagnara Calabra, dovuto al crollo di una frana, avvenuto nel gennaio 2018. L’intervento consentirà inoltre la messa in sicurezza di uno dei tratti più critici della statale 18, particolarmente pericoloso soprattutto nei periodi invernali. Come aveva annunciato l’ex ministro delle ...

Maltempo Piemonte : frana nell’Alessandrino - chiuso tratto della SP456 del Turchino : chiuso tratto della SP456 del Turchino, poco prima del confine tra Liguria e Piemonte, per una frana a Gnocchetto, frazione di Ovada (Alessandria). Massi e terra si sono riversati sull’asfalto prima del terzo passaggio a livello tra Rossiglione e Ovada, in direzione Nord. Mezzi sono già al lavoro per liberare la strada. Al momento le strade alternative sono quelle di Costa di Ovada o l’autostrada A26. L'articolo Maltempo Piemonte: frana ...

Maltempo Liguria : domani riapre la statale interrotta dalla frana in Valle Stura : Sarà riaperta domani sera, a senso unico alternato, la statale della Valle Stura interrotta da martedi’ scorso da una frana all’altezza di Campo Ligure (Ge). Lo rende noto Regione Liguria: “Grazie al lavoro costante di tecnici e volontari domani sera la statale verra’ riaperta al traffico a senso unico alternato” dichiara il governatore Giovanni Toti. Nel frattempo è in corso l’intervento in somma urgenza ...

Maltempo Sicilia - frana a Ispica : evacuate 8 famiglie - chiesto lo stato di calamità : Situazione ancora critica in Sicilia, dove il Maltempo da due giorni sta mettendo in ginocchio la regione. Il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa è stato impegnato tutta la notte per far fronte alle 240 richieste di intervento per il Maltempo. Le maggiori richieste sono giunte dalla fascia costiera di pertinenza dei comuni di Modica-Scicli e Ispica. Vista la gravità della situazione, è stato richiamato il personale ...

Maltempo Liguria : a Ceranesi frana la strada che porta a Santa Marta : La pioggia di oggi ha causato una frana vicino via Parodi sulla provinciale 4 a Ceranesi, nei pressi del cantiere del Terzo Valico. La strada, che porta a Santa Marta, era già stata chiusa a causa di un movimento del terreno per consentire i lavori di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La frana ha fatto crollare i tubi di cemento che erano stati messi come muro di contenimento, facendo sprofondare la carreggiata e ...

Maltempo Liguria : ancora chiusa per frana la statale 456 a Campo Ligure : Si lavora ancora sulle strade tra Liguria e Piemonte tra la Valle Stura e il basso alessandrino, i punti più colpiti dai nubifragi della scorsa notte che hanno causato frane e allagamenti con conseguenti interruzioni della viabilità. Sul fronte della Liguria resta chiusa in entrambe le direzioni, la statale 456 a Campo Ligure a causa di una frana. Dagli aggiornamenti di Anas invece è stata riaperta sul fronte piemontese, in orario diurno, la ...

Maltempo Liguria : frana travolge casa a Campo Ligure - salvate 6 persone : Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa a Campo Ligure, nell’entroterra di Genova: i pompieri hanno tratto in salvo 6 persone, la cui casa è stata investita da una frana causata dalle forti piogge che hanno colpito la Valle Stura. Per accedere all’abitazione e trarre in salvo la famiglia è stato necessario sfondare il portone d’ingresso. Nella casa erano presenti 2 coniugi 2 due figli piccoli, la nonna e un’altra ...

Maltempo Genova : crolla chiesa a Campo Ligure - investita da frana : La violenta ondata di Maltempo della notte ha provocato il crollo di una chiesa a Campo Ligure in provincia di Genova: l’edificio è stato investito da una frana. I Vigili del Fuoco hanno condotto le operazioni di ricerca sul posto e, al momento, non risultano persone coinvolte. L'articolo Maltempo Genova: crolla chiesa a Campo Ligure, investita da frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Genova - frana a Rossiglione e allagamenti. Il Comune : “Restate a casa” : A causa di una frana un edificio a Rossiglione, nell'entroterra di Genova, dove la situazione Maltempo è critica, è stato evacuato facendo sfollare i trenta residenti. La frana è caduta da un pendio a monte del palazzo e ha invaso una strada secondaria, colpendo alcune auto in sosta. Il Comune invita i cittadini a restare in casa e a non mettersi in movimento per nessuna ragione.Continua a leggere

Maltempo : nel Biellese frana su una provinciale e alberi caduti : Danni nella notte nel Biellese a causa della pioggia. Una frana, con pietre e massi, e’ caduta sulla provinciale 121 a Crevacuore. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i tecnici della Provincia per mettere in sicurezza l’area. Una pianta e’ caduta nei pressi della Galleria della Volpe, nel Cossatese, danneggiando un’auto in transito. Un altro albero e’ finito sulla strada provinciale 113 a Pray, in direzione ...

Maltempo Genova : mamma e bimbo bloccati in casa da frana : Una madre e il suo bimbo sono bloccati da questa mattina all’interno della propria abitazione in via Vesima, nell’estremo ponente di Genova, a causa di una frana: lo ha reso noto l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, durante una conferenza stampa nella sede della protezione civile regionale. “Ci sono una mamma con un bimbo piccolo bloccati in casa da stamattina per uno smottamento ...

Maltempo Sicilia : forte temporale causa frana ad Acireale - diversi evacuati : Le piogge e i temporali di forte intensità che hanno colpito la Sicilia, soprattutto nella giornata di ieri, hanno creato locali smottamenti e frane. Una decina di persone è stata fatta evacuare...

Maltempo Catania : frana in frazione di Acireale - evacuate 10 persone : A causa di tre grossi massi staccatisi da una parete rocciosa, una decina di persone è stata evacuata ieri sera a Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale (Catania). Le abitazioni a rischio sono circa una trentina, ma la maggior parte sono disabitate. Sul posto ieri sera carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale, che hanno interdetto il transito lungo un tratto del lungomare: il divieto verrà meno quando saranno ripristinate le ...

Maltempo in Piemonte : frana su strada nel cuneese : Forti precipitazioni si sono abbattute da ieri in Piemonte, colpendo soprattutto la provincia di Cuneo, dove si registrano diversi disagi. La pioggia ha provocato una frana sulla provinciale 661...