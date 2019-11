Malore per l’attore Giorgio Tirabassi | è grave | forse un infarto

Supera colloquio di lavoro - muore per un Malore : Supera il colloquio di lavoro, viene assunto, sale in auto e muore poco dopo, ucciso da un improvviso malore. E' la drammatica fine di un uomo di 57 anni residente a Coccaglio (Brescia), dopo essere stato a prendere accordi con i nuovi datori di lavoro di una carrozzeria. Risalito in auto, e' arrivato il malore fatale. Indagano i carabinieri.

Atalanta - Malore per Palomino nel riscaldamento : gli aggiornamenti : José Luis Palomino ha accusato un leggero malore durante il riscaldamento. Il difensore centrale dell’Atalanta, inserito in distinta tra coloro che dovevano scendere in campo contro l’Udinese, non giocherà. Al suo posto, Gasperini ha scelto di mandare in campo dal 1′ Toloi. Sulle condizioni di Palomino seguiranno aggiornamenti, fermo restando che non dovrebbe trattarsi di nulla di allarmante. Scarica o Aggiorna l’App da ...

Spray al peperoncino in metro : Malore per dieci passeggeri : Milano, qualcuno ha spruzzato Spray al peperoncino ai tornelli della stazione metropolitana di Cimiano: in dieci hanno accusato problemi respiratori Segui su affaritaliani.it

Cagliari - 12enne tedesco muore sulla nave da crociera per un Malore improvviso : Ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, a bordo della nave Msc Divina, attraccata questa mattina al porto di Cagliari. È accaduto a un 12enne di nazionalità tedesca, deceduto sull'imbarcazione mentre si trovava in navigazione da Palermo verso il capoluogo sardo. Secondo quanto riportato da Fanpage, in base ai risultati del primo esame sul corpo del ragazzino, la causa del decesso sarebbe legata a una morte improvvisa, ...

Tragedia durante l’ora di ginnastica : studente 14enne muore per un Malore : Lo studente del primo anno di un istituto tecnico in provincia di Treviso stava facendo il riscaldamento durante l'ora di ginnastica, quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Nonostante il soccorso dei presenti e il pronto intervento del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Imma Tataranni anticipazioni puntata 27 ottobre : Malore per Pietro : anticipazioni Imma Tataranni, l’ultima puntata in onda domenica 27 ottobre 2019: il gran finale Tutto pronto per l’ultima puntata di Imma Tataranni: le anticipazioni per domenica 27 ottobre 2019 non riveleranno il gran finale, ma siamo ansiosi di scoprire l’ultimo caso a cui lavorerà il nostro sostituto procuratore. Il successo di questa fiction è sotto […] L'articolo Imma Tataranni anticipazioni puntata 27 ottobre: ...

Malore in discoteca per Taylor Mega - l’influencer costretta a lasciare il locale : cosa è successo : Non è un periodo facile per Taylor Mega. Dopo le critiche dei giorni scorsi, la denuncia e l’addio con la fidanzata Giorgia (ammesso che di fidanzamento si sia mai davvero trattato), l’influencer che appena pochi giorni fa, a Mattino 5, disse di aver avvertito per un lungo periodo una presenza demoniaca accanto, è stata vittima di una Malore. È successo mentre Taylor Mega era ospite di un locale lombardo per fare una serata. La discoteca era ...

Firenze - 19enne perde la vita in discoteca dopo Malore : potrebbe avere assunto sostanze : Una terribile tragedia si è verificata alle prime ore di oggi, 20 ottobre, in nottata, alla discoteca Jaiss di Sovigliana di Vinci, nel fiorentino. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, una ragazza di 19 anni, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, è deceduta all'interno dello stesso locale dopo aver accusato un malore. Al momento non si sa con certezza quale sia la causa del decesso della vittima, ma ...

Claudio Cecchetto - Malore per il produttore alla presentazione dell’album di Benji e Fede : Claudio Cecchetto, produttore musciale, si è sentito male durante una serata all’hotel Nhow di Milano. L’ex deejay e inventore del Gioca Jouer era ospite della presentazione dell’ultimo lavoro di Benji e Fede, “Good vibes”. è stato subito soccorso e sul posto è intervenuta un’ambulanza. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute né di che malore si sia trattato. Il giorno prima c’erano stati i funerali ...

Chef Rubio deride Salvini per il Malore : “Mostra il referto medico” : La notizia del malore, per fortuna non grave, che ha colpito oggi Matteo Salvini è stata sfruttata da Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, per lanciare un nuovo attacco contro il leader della Lega, ormai divenuto il suo bersaglio politico preferito. Il volto noto della tv, forse un po’ giù di corda per gli ultimi dati auditel non molto positivi, non ha avuto rispetto per l’ex ministro che è stato ricoverato all’ospedale di Monfalcone per una ...