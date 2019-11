Malore per Giorgio Tirabassi durante la presentazione dell' ultimo film

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 2 novembre 2019) L’attoreè stato colto da unimprovviso a Civitella Alfedena (L’Aquila), dove stava presentando il suo, “Il grande salto”., 59 anni, era al Centro Congressi dove è stato inizialmente soccorso e poi trasportato in ospedale a Castel di Sangro e, in seguito, all’ospedale di Avezzano. All’origine delun probabile infarto, secondo quanto riporta Il Centro.è apparso in gravi condizioni ma, secondo quanto riferisce l’Ansa citando fonti sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita. Resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici.

