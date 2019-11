Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) “Aiutateci a rimanere con i piedi per terra e a far sì che restiamo nel mondo reale, perché questo è il M5s. Non lasciamoci intimorire dai sondaggi, certo l’Umbria non è andata bene ma sui territori non siamo mai andati bene.avere la forza dia qualcuno,diceva Beppe (Grillo, ndr) diPaese, a chi ci sta usandoun tram o un. Lo ha fatto, bene, ma ora lasciateci lavorare in pace”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook. il viceministro allo Sviluppo economico Stefano, che ha annunciato il taglio, in manovra, a 100 milioni di euro di indennità destinati ai Ministeri. L'articolo M5s,: “A chi usa ilundipaese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : M5s, Buffagni: “A chi usa il Movimento come un taxi dobbiamo dire di andare a quel paese” - erregi69 : M5s, Buffagni: “A chi usa il Movimento come un taxi dobbiamo dire di andare a quel paese” - TutteLeNotizie : M5s, Buffagni: “A chi usa il Movimento come un taxi dobbiamo dire di andare a quel paese” -