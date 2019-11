Lotta | Mondiali Under 23 Budapest 2019 | l’Italia chiude senza aver vinto neppure un

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Subito fuori anche gli ultimi due azzurri impegnati oggi ai23 diin corso a, in Ungheria: nella femminile esce ai ripescaggi Aurora Campagna (-62 kg), mentre nella greco-romana è sconfitto all’esordio Giovanni Freni (-55 kg). L’Italiacosìun incontro.FEMMINILE Nella categoria -62 kg Aurora Campagna è stata eliminata nel turno di ripescaggio per accedere alla finale per il bronzo dalla bielorussa Veranika Ivanova, che si è imposta ai punti per 3-2, facendo svanire il sogno della rincorsa al podio dell’azzurrina, fuori ieri dal tabellone già agli ottavi.GRECO-ROMANA Nella categoria -55 kg Giovanni Freni è stato battuto nel turno di qualificazione agli ottavi dall’idiano Arjun Halakurki, che si è imposto ai punti per 13-9. Il giustiziere dell’azzurrino però non ha poi fatto molta ...

