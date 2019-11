L' Olocausto è il male assoluto Mia madre incinta salvò una donna ebrea

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) Silvio Berlusconi, torna a ribadire, dopo le polemiche per l’astensione in Aula, sulla vicenda della Commissione Segre che “non si può mettere in dubbio la nostra e la mia personale coerenza su un tema di straordinario valore morale e civile come l’amicizia con il popolo ebraico e lo Stato d’Israele”. Il leader di Forza Italia, scrive una lettera pubblicata in prima pagina dal ‘Giornale’, in cui, tra l’altro ricorda “la nostra radicale opposizione ad ogni forma di antisemitismo vecchio e nuovo, un pericolo che io stesso tante volte ho denunciato” ricordando che l’”è stato il, sul quale non è tollerabile alcun revisionismo, negazionismo o sottovalutazione”.Per Berlusconi “su questi temi, e sulla nostra fermissima opposizione ad ogni intolleranza e ad ogni ...

