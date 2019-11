Lodi | in classe c’è alunna disabile “aggressiva” | genitori tengono a casa i figli per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Uno sciopero bianco di un’interadi quarta elementare. L’11 ottobre ihanno tenuto ai lori, alunni di un istituto di Cornegliano Laudense (). Una protesta, come aveva scritto Il Giorno, contro la gestione di una situazione molto delicata: una bimbapsichica che sarebbe stata aggressiva nei confronti dei compagni. La mamma della piccola – come riporta La Stampa – è preoccupata, come del resto idegli alunni soprattutto dopo il lancio di una brocca di vetro che ha centrato un’. Per evitare situazioni di pericolo una maestra, racconta un papà, avrebbe deciso di scegliere una parola d’ordine. Nel momento in cui la maestra pronuncia la parola i bambini devono uscire fuori. La sera del 29 ottobre, il giorno dell’assemblea per discutere coidella situazione, il corpo docente ha accolto ...

