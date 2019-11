LIVE Perugia-Trento 2-1 volley | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | Leon porta i “Black

LIVE Perugia-Trento 0-1 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Giannelli incanta - Grebenniko è ovunque e Trento si porta a casa il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Scambio pazzesco, chiude Vettori, che stasera sta viaggiando su una nuvola. 1-2 primo tempo di Podrascanin, che ha preso il posto di Russo. 1-1 Si riprende subito l’opposto di Trento. 1-0 Ha ragione Heynen, la palla era fuori. 0-1 Parallela a segno per Vettori, Perugia chiama il video check. 0-0 Si riparte. 21-25 Trento convince e si porta in vantaggio. 21-24 Bordata paurosa di Leon, ...

LIVE Perugia-Trento volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Modena prima semifinalista - si parte alle 18 : 20 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 L’Eurosole Forum è gremito, vedere quattro tifoserie diverse all’interno di un unico palazzetto è uno spettacolo sensazionale. 18:09 E’ iniziato il riscaldamento a rete, dieci minuti e si parte con tanta voglia di grande volley. 18:06 Importanti saranno anche i centrali, i due registi non dovranno affidarsi solo alla palla alta, il gioco al centro è importante per ...

LIVE Perugia-Trento volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : inizio della partita ritardato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Buonasera amici di OA Sport. La semifinale tra Perugia e Trento inizierà in ritardo. E’ ancora in corso, infatti, la sfida tra Civitanova e Modena. Solo quando sarà terminata la prima semifinale, potrà iniziare 30 minuti dopo quella successiva. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-MODENA La presentazione della semifinale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ...

LIVE Perugia-Trento volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : semifinale in tempo reale - Giannelli cerca l’impresa contro Leon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della semifinale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum di Civitanova andrà in scena uno scontro di fuoco che vale l’atto conclusivo della manifestazione da giocare domani contro la vincente di Civitanova-Modena. Si preannuncia una sfida rovente e davvero ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 20:03 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le tante emozioni della seconda giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:01 In testa alla classifica troviamo Civitanova con nove punti ed una partita in più, Modena, Trento e Milano (una partita in più) si trovano in seconda piazza, Perugia, nonostante abbia disputato già tre ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 19:30 Milano-Civitanova 20-25: ci si aspettava tanto da questo match, ma purtroppo così non è stato, Juantorena e compagni salgono in vetta alla classifica in solitaria (una partita in più). 19:29 Perugia-VERONA 25-18: la Sir torna alla vittoria, ottima reazione dei Black Davils. 19:28 Milano-Civitanova 16-22: i Campioni d’Italia volano spediti verso la ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : tutto facile per Perugia - Civitanova soffre ma si porta a casa il primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 18:40 TRENTINO-MONZA 14-5: che parziale per la squadra di Lorenzetti, che quest’anno ha un arma in più: una panchina ricchissima. 18:38 Perugia-VERONA 8-6: attacco millimetrico di Atanasijevic da seconda linea. 18:37 SORA-RAVENNA 7-8: avvio equilibrato nel secondo parziale. 18:36 PADOVA-VIBO VALENTIA 26-24: Padova è riuscita a togliere le castagne dal ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : al via la seconda giornata - occhi puntati su Perugia - Civitanova e Milano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 17:54 A rendere ancora più complesso il compito di Civitanova ci pensano le assenze dei due palleggiatori: Bruno è ai box per infortunio, D’ Hults sarà invece assente per lutto. La regia dei campioni d’Italia sarà nelle mani del diciannovenne Gonzi, al debutto in Superlega. 17:51 Infine Ravenna e Padova non dovrebbero avere problemi contro Sora e ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : spiccano Milano-Civitanova e Perugia-Verona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. oggi domenica 27 ottobre si giocano cinque partite e si preannuncia grande spettacolo dopo che Modena ha sconfitto Piacenza nell’anticipo di ieri agganciando Milano e Civitanova in testa alla classifica. Proprio l’Allianz e ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - vincono tutte le big - Perugia perde un punto a Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa lunga ed emozionante prima giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. CLASSIFICA: 1. Trento 3p 1. Verona 3p 2. Perugia 2p 3. Latino 1p 4. Monza 0p 4. Padova 0p 4. Piacenza 0p 4. Ravenna 0p 4. Sora 0p 20:49 Perugia LA CHIUDE 3-2, ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - vincono Civitanova - Modena - Verona e Trento - Perugia-Latina al tiebreak! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:30 LATINA-PERUGIA 3-0: ace di Rossi, time-out per Heynen. 20:29 LATINA-PERUGIA 2-0: out anche l’attacco di Atanasjevic. 20:28 LATINA-PERUGIA 1-0: Lanza inaugura il tie-break con un errore al servizio. 20.24 LATINA-PERUGIA 25-18: gran azione di Latina, che si regala il tie-break. 20:23 LATINA-PERUGIA 24-18: ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - vincono Civitanova - Modena - Verona e Trento - Perugia sul 2-1 contro Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:03 Latina-Perugia 8-4: e Latina ha ragione, palla buona. 20:02 Latina-Perugia 7-5. out Van Gardner, check per Latina. 20:01 Latina-Perugia 7-4: mani-out di Atanasjevic, ma gran ricezione di Lanza. 20:00 Latina-Perugia 6-3: Ricci è l’unico che passa con continuità. 19:59 Latina-Perugia 6-2: Patry porta i ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - Civitanova vincono Modena - Verona e Trento - Perugia 1-1 con Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 19:43 Latina-Perugia 18-19: ace di Patry, incredibile! 19:41 Latina-Perugia 17-19: Atanasjevic si prende un muro in faccia, time-out per Heynen 19:41 Latina-Perugia 15-19: out il muro di Lanza 19:40 Latina-Perugia 14-19: a segno anche Podrascanin, ottima sette. 19:39 Latina-Perugia 14-18: invasione di piede di ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - Civitanova vince - bene Modena - Verona e Trento - Perugia 1-1 con Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 19:32 RAVENNA-Trento 21-24: tre match-point per la squadra delle Dolomiti. 19:31 Verona-SORA 25-17: 3-0 anche per i Veronesi, che si issano in vetta alla classifica a pari punti con le squadre citate precedentemente. 19:29 Latina-Perugia 7-11: gran ricezione di Colaci, Lanza chiude in attacco e porta i suoi a ...