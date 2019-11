LIVE Perugia-Trento 0-1 volley | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | Giannelli incanta

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 Scambio pazzesco, chiude Vettori, che stasera sta viaggiando su una nuvola. 1-2 Primo tempo di Podrascanin, che ha preso il posto di Russo. 1-1 Si riprende subito l’opposto di. 1-0 Ha ragione Heynen, la palla era fuori. 0-1 Parallela a segno per Vettori,chiama il video check. 0-0 Si riparte. 21-25convince e si porta in vantaggio. 21-24 Bordata paurosa di Leon, che accorcia le distanze. 20-24 Mani-out di Leon, palleggio di Atanasijevic discutibile. 19-24 Errore al servizio di Filippo, che regala 5 set-point a. 19-23 Pallonetto a segno per Lanza, che finalmente si sblocca. 18-23 Candellaro rispedisce al mittente l’attacco di Lanza! 18-22 Ancora una pipe per Russel, è già la terza del set. 18-21 Bene Atanasaijevic da posto due, è l’unico in casaa passare con continuità. 17-21 ...

