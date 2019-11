LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA | terzo posto per le azzurre

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13: Ci siamo, inConsonni, Plebani, Lamon e Ganna contro il quartetto tedesco. 17.10: In mattinata il quartetto azzurro dell’inseguimento è stato comda Simone Consonni, Davide Plebani, Francesco Lamon e Filippo Ganna. 17.06: Dopo la grande soddisfazione per il quartetto azzurro al femminile che ha chiuso la competizione in terza piazza a breve potrebbe replicare la squadra maschile. 17.02: Tra pochi minuti scenderanno ingli azzurri dell’inseguimento maschile che si giocheranno ilcontro la Germania. 16.58: A giocarsi la vittoria saranno della team sprint maschile saranno: Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia e Beat Cycling Club. 16.56: Miglior tempo assoluto per la Gran Bretagna che chiude la propria prova col tempo di 42.516. 16.53: Miglior tempo per i Paesi Bassi con il suo 42.256. ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA: bronzo per le azzurre dell’inseguimento a squadre. Be… - zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA: bronzo per le azzurre dell’inseguimento a squadre! -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA: bronzo per le azzurre dell’inseguimento a squadre. In… -