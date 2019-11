L’isola di Pietro 3 | trama della terza puntata in onda venerdì 25 ottobre su Canale 5

Francesca Chillemi - L’isola di Pietro : “Morandi? Gli ho risparmiato…” : Gianni Morandi, L’isola di Pietro 3 anticipazioni: Francesca Chillemi fa una rivelazione Ha rilasciato un’altra intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV Francesca Chillemi, che nella terza stagione de L’isola di Pietro interpreta Monica. E nell’intervista in questione l’ex attrice di Che Dio ci aiuti ha parlato, tra le altre cose, del protagonista de L’isola di Pietro ...

L’isola di Pietro 3 - Francesco Arca : “Valerio nasconde un segreto” : Francesco Arca parla de L’isola di Pietro 3: “Valerio ha tanti segreti” L’isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi e Chiara Baschetti, sta appassionando i telespettatori di Canale5. Una delle new entry di questa terza stagione è Francesco Arca che interpreta il nuovo vicequestore di Carloforte, Valerio Ruggeri. Arca, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche anticipazione sul suo ...

L’isola di Pietro : Morandi svela cos’è successo con la moglie sul set : Gianni Morandi parla de L’isola di Pietro 3 e della moglie: “Non è gelosa” Gianni Morandi è il protagonista de L’isola di Pietro 3, la fiction Mediaset che va in onda il venerdì sera su Canale5. La serie è girata a Carloforte in Sardegna. La moglie del cantante di Monghidoro, Anna Dan, è andata spesso a trovarlo sul set. E’ gelosa? Stando alle dichiarazioni di Morandi pubblicate su TvMia non lo è: ...

Ascolti TV | Social Auditel 18 ottobre 2019 : Tale e Quale Show conquista il trending topic con il vincitore Agostino Penna - L’isola di Pietro parte bene con più di 3.000 Tweet : Social Auditel 18 ottobre 2019: Tale e Quale Show programma più seguito nel trending topic, L'Isola di Pietro 3 buon riscontro, record Bake Off Italia Il vincitore della nona edizione di Tale e Quale ...

Ascolti tv venerdì 25 ottobre 2019 : Tale e Quale stravince - L’isola di Pietro in calo : Gli Ascolti tv del 25 ottobre 2019, chi ha vinto la sfida del venerdì sera I dati degli Ascolti tv di venerdì 25 ottobre 2019 incoronano ancora una volta Tale e Quale Show campione della serata. Il programma di Carlo Conti è imbattibile in questa stagione televisiva, questo è ormai un dato certo. Mediaset ha […] L'articolo Ascolti tv venerdì 25 ottobre 2019: Tale e Quale stravince, L’Isola di Pietro in calo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 25 ottobre 2019. Il Torneo di Tale e Quale vince con il 20.2% - L’isola di Pietro cala al 13.7% : L'Isola di Pietro 3 - Francesca Chillemi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.092.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.788.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.170.000 spettatori pari al 4.7% di share e Criminal Minds 909.000 (4.4%). Su Italia 1 Ghost Rider – Spirito di vendetta ha catturato ...

L’isola di Pietro 3 : anticipazioni terza puntata di venerdì 1 novembre 2019 : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Hassani Shapi Sei prime serate, dirette da Alexis Sweet e Luca Brignone per Lux Vide, compongono la terza stagione de L’Isola di Pietro, la fiction che nel 2017 ha riportato Gianni Morandi sul set. Il filo conduttore della trama saranno la sparizione di una giovane ragazza ed il ritrovamento di una neonata, probabilmente sua figlia, della quale il protagonista Pietro Sereni ...

Anticipazioni L’isola di Pietro 3 - terza puntata : Elena e Valerio innamorati : L’Isola di Pietro 3, Anticipazioni terza puntata del 1° novembre 2019: comincia la storia di Valerio ed Elena Il vero colpo di scena della terza puntata de L’Isola di Pietro 3? L’inizio della storia d’amore di Elena e Valerio. Nascerà in sordina perché la donna non vorrà causare alcun tipo di problema in Caterina, sua […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, terza puntata: Elena e Valerio innamorati ...

L’isola DI PIETRO 3 - anticipazioni terza puntata di venerdì 1° novembre : Continua su Canale 5 la fiction L’isola di PIETRO 3. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della terza puntata, in onda venerdì 25 ottobre 2019 in prime time: La verità sull’omicidio di Chiara (Anna Godina) è ancora nascosta dentro i segreti di molte persone e i sentimenti iniziano a prevalere sulla ragione. Diego (Erasmo Genzini) cerca di allontanare Caterina (Alma Noce) da Leonardo (Raniero Monaco Di Lapio), che sospetta di ...

L’isola di Pietro 3 - anticipazioni terza puntata : una svolta decisiva : anticipazioni L’isola di Pietro 3, terza puntata: il segreto di Ilaria Buon successo per la prima puntata de L’isola di Pietro 3 seguita da quasi 3 milioni di telespettatori pari al 14,6% di share. Cosa accandrà nella terza puntata de L’isola di Pietro 3 in onda venerdì 1 novembre? Nella prima puntata de L’isola di Pietro 3 si è scoperto che Alessandro è morto in una sparatoria. Una ragazza ha abbandonato una bambina in ...

L’isola di Pietro 3 - Terza puntata : Leonardo e Caterina Sempre Più Vicini! : L’Isola di Pietro 3, trama Terza puntata: Diego inizia a provare gelosia nei confronti di Caterina, mentre Elena e Valerio provano ad avvicinarsi alla verità. La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi va avanti e continua a collezionare successi, come negli anni passati. Subito però i telespettatori si sono trovati di fronte ad un grande giallo. Si tratta del ritrovamento di una neonata durante un incendio, e della morte di ...

L’isola di Pietro - spoiler del 1° novembre : la madre di Caterina e il Ruggeri molto vicini : Nuovo spazio dedicato alla mini serie televisiva L’Isola di Pietro 3 con nuovi casi da risolvere, e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset per sei settimane consecutive. Nel terzo appuntamento in onda venerdì 1° novembre 2019, comincerà ad esserci una svolta nella vita di Elena Sereni (Chiara Baschetti). Il cuore della figlia del pediatra Pietro inizierà a battere per il nuovo vicecommissario Valerio Ruggeri (Francesco Arca), verso cui ...

L’isola di Pietro 3 al giro di boa con Cate nelle mani di Leonardo : anticipazioni 1 novembre : Nonostante le festività in arrivo, Canale5 ha confermato la messa in onda de L'Isola di Pietro 3 per venerdì prossimo, l'1 novembre. A quel punto il giallo si sarà infittito e gli intrecci personali tra vecchi e nuovi personaggi si saranno fatti sempre più stretti a cominciare proprio dal Leonardo di Raniero Monaco di Lapio. Il suo misterioso personaggio non solo finirà nel mirino di Diego ma si avvicinerà pericolosamente a Caterina e questo ...