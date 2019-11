L’Isola di Pietro 3 | anticipazioni quarta puntata di venerdì 8 novembre 2019

L’Isola DI PIETRO 3 - anticipazioni quarta puntata di venerdì 8 novembre : Nuovo appuntamento su Canale 5 con la fiction L’isola di PIETRO 3. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della quarta puntata, in onda venerdì 25 ottobre 2019 in prima serata: Il ritrovamento al resort della cameriera Lara (Melinda Mereu) in fin di vita sembra portare ad una svolta nelle indagini sulla morte di Chiara. Franco Portorico (Claudio Castrogiovanni), presunto padre di Lara, è il principale sospettato di entrambi i ...

L’Isola di Pietro 3 - il segreto di Ilaria : anticipazioni terza puntata venerdì 1 novembre : Nuova settimana, nuovo mese e nuova puntata de L’isola di Pietro 3, la fiction di Canale 5 con Gianni Morandi nei panni del dottor Pietro Sereni, pediatra residente a Carloforte, meraviglioso angolo della Sardegna. Com’è noto, qualche settimana fa tutto lo staff della serie prodotta da Lux Vide si è riunito per girare nuovamente il finale di questa terza stagione a causa del fatto che quello originale è stato incautamente spoilerato. ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro - ispettore Pinna : “Ho avuto un crollo” : L’isola di Pietro 3 Anticipazioni, parla Cristian Crocco (Efisio Pinna): “Ho avuto un crollo psicofisico” Andrà in onda oggi, venerdì 1 novembre 2019, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata della terza stagione de L’isola di Pietro, fiction con protagonista Gianni Morandi, nella quale recita anche un ex volto di Striscia la Notizia: Cristian Cocco. Raccontandosi a 360 gradi, in un’intervista pubblicata sulle ...

Francesca Chillemi - L’Isola di Pietro : “Morandi? Gli ho risparmiato…” : Gianni Morandi, L’isola di Pietro 3 anticipazioni: Francesca Chillemi fa una rivelazione Ha rilasciato un’altra intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV Francesca Chillemi, che nella terza stagione de L’isola di Pietro interpreta Monica. E nell’intervista in questione l’ex attrice di Che Dio ci aiuti ha parlato, tra le altre cose, del protagonista de L’isola di Pietro ...

L’Isola di Pietro 3 - Francesco Arca : “Valerio nasconde un segreto” : Francesco Arca parla de L’isola di Pietro 3: “Valerio ha tanti segreti” L’isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi e Chiara Baschetti, sta appassionando i telespettatori di Canale5. Una delle new entry di questa terza stagione è Francesco Arca che interpreta il nuovo vicequestore di Carloforte, Valerio Ruggeri. Arca, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche anticipazione sul suo ...

L’Isola di Pietro : Morandi svela cos’è successo con la moglie sul set : Gianni Morandi parla de L’isola di Pietro 3 e della moglie: “Non è gelosa” Gianni Morandi è il protagonista de L’isola di Pietro 3, la fiction Mediaset che va in onda il venerdì sera su Canale5. La serie è girata a Carloforte in Sardegna. La moglie del cantante di Monghidoro, Anna Dan, è andata spesso a trovarlo sul set. E’ gelosa? Stando alle dichiarazioni di Morandi pubblicate su TvMia non lo è: ...

Ascolti TV | Venerdì 25 ottobre 2019. Il Torneo di Tale e Quale vince con il 20.2% - L’Isola di Pietro cala al 13.7% : L'Isola di Pietro 3 - Francesca Chillemi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.092.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.788.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.170.000 spettatori pari al 4.7% di share e Criminal Minds 909.000 (4.4%). Su Italia 1 Ghost Rider – Spirito di vendetta ha catturato ...